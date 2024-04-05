Немає проблем з людьми та море FPV-дронів: пропагандист Соловйов визнав, що жодної демілітаризації України не відбувається

Соловйов нарікає, що у ЗСУ достатньо людей, море FPV-дронів, є снаряди, тому, мовляв, радіти та розслаблятися росіянам ще дуже рано.

Рупор Кремля, російський пропагандист Володимир Соловйов нарешті визнав, що жодної демілітаризації України не відбувається.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський у Telegram та оприлюднив відповідне відео.

"Соловйов із сумом визнав, що жодної демілітаризації України не відбувається. Ішов третій рік "СВО", – з іронією написав Казанський під відео.

Соловйов нарікає, що в ЗСУ достатньо людей, море FPV-дронів, є снаряди, тому, мовляв, радіти та розслаблятися росіянам ще дуже рано.

"Я не бачу у ворогів ні проблем із людьми, тобто людей багато вони закидають, море FPV, снаряди теж є, може, не стільки, скільки вони хотіли б. Вони хамлять – працюють і фронтовою авіацією: ми бачили ці прояви на Білгородському напрямку. Тобто всім тут, хто кричить, що вже все, і чепчики у повітря кидають, я б радив їм усім трошки привести себе до тями", – зазначив кремлівський пропагандист.

Пропагандист Соловйов визнав, що про жодну демілітаризацію України не йдеться

Нагадаємо, раніше путінський шанувальник Соловйов звернувся до росіян із "проханням", щоб вони зберігали інформаційну тишу та не публікували матеріалів про атаки на РФ. Мовляв, така інформація приносить радість українцям.

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