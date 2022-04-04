"Немає ранку чи ночі": Єрмак розповів, як особисто надсилає лідерам країн Заходу фото із Бучі

Від багатьох країн-парнерів залежить рішення щодо надання Україні зброї і введення санкцій проти РФ за геноцид.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак тримає зв'язок із міжнародними партнерами щодо актуальної ситуації з війною в Україні і регулярно надсилає їм кадри наслідків варварських дій російських окупантів, зокрема, і зі звільнених від путінських загарбників населених пунктів Київщини.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю телеведучої 1+1 Наталії Мосейчук.

"Це робиться і офіційними каналами, і я особисто роблю це щодня. І своїм колегам політичним радникам і в Америці, і в Німеччині, і у Франції, і у Британії. Шокова реакція і, я впевнений, що вони повинні відчувати те, що відчувають сьогодні всі українці. Тому що від багатьох з них залежать ті рішення, на які ми очікуємо, тому безумовно ми на постійному зв‘язку. Немає ранку, ночі. Це може відбуватися о 3-4 годині ранку. Тому цей процес є постійним, тому що нам ще багато що потрібно. І сьогодні це і зброя, і продовження санкцій тощо", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, Путін змінює план війни: до 9 травня йому треба хоч якась "перемога", тому кидає сили на Донбас.

Раніше Кличко розповів, скільки ще радить почекати киянам перш, ніж повертатися до столиці.

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