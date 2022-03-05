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"Немає ресурсів і шансів займати міста": голова Миколаївської ОДА пояснив, чому окупантам не вдасться загарбати Україну

"Немає ресурсів і шансів займати міста": голова Миколаївської ОДА пояснив, чому окупантам не вдасться загарбати Україну

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"Немає ресурсів і шансів займати міста": голова Миколаївської ОДА пояснив, чому окупантам не вдасться загарбати Україну

Війна об'єднала проти Росії.

В російських армійців, яких Путін відправив воювати проти України, найімовірніше, немає ресурсів займати наші міста і проводити там якісь "голосування" чи "референдуми". В окупантів просто немає шансів на перемогу, адже війна об'єднала українців, підтвердженням чого є масовий мітинг в Херсоні та Енергодарі, де люди витіснили загарбників. 

Про це сказав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"У мене така історія, яка була в Херсоні та Енергодарі. Схоже, що в орків немає ресурсів займати міста, бо для цього треба адмінперсонал, люди, які там тимчасові адміністрації.. як це було Криму, частині Донеччини і Луганщини. Вони зайшли, одразу тимчасову адміністрацію, якийсь там "референдум", пседоголосування.

Раз і обрали собі "уряд" і так далі.  Схоже, вони розуміють, що в них жодних шансів немає, будь які "референдуми" під дулом автоматів в Україні неможливі. У них немає жодного сенсу. Тому загроза захоплення міста ще більше зменшується... Війна об'єднала проти Росії. Ми зараз єдині. Тому наша позиція тільки зміцнюється. І це підтверджується мітингами в Херсоні, ситуація в Енергодарі... вони відійшли. Повинен вам сказати, що з кожним днем боїв наша армія, зокрема, наша миколаївська обласна армія стає дедалі сильнішою. Справді, ми озброюємось за рахунок них, цією ж зброєю ми їх збиваємо", - підсумував він, жартуючи, що ми озброюємося за рахунок техніки росіян.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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