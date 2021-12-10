Немає ресурсів: у розвідці заявили, що Україна не вистоїть перед повномасштабним вторгненням РФ

Немає ресурсів: у розвідці заявили, що Україна не вистоїть перед повномасштабним вторгненням РФ

За словами Кирила Буданова, найгірший сценарій повномасштабного вторгнення Росії — ворожі авіаудари та ракетні обстріли, зокрема складів боєприпасів та позицій військових.

Українські військові можуть зберігати паритет у повільній війні на виснаження, яка триває останніми роками на Донбасі, але не вистоять у разі повномасштабного вторгення Росії.

Про це заявив голова Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times.

"На цьому етапі нам потрібно бути об'єктивним. Немає достатніх військових ресурсів для відбиття повномасштабного нападу Росії без підтримки західних сил", — сказав Буданов.

За його словами, найгірший сценарій повномасштабного вторгнення Росії — ворожі авіаудари та ракетні обстріли, зокрема складів боєприпасів та позицій військових.

Тоді дуже швидко ЗСУ будуть виведені з ладу, а їх керівництво не зможе координувати оборону та забезпечити фронт. Після цього, каже Буданов, відповідальність за те, щоб вести бій, ляже на польових командирів.

"Вони триматимуться, поки матимуть зброю та боєприпаси. Вони зможуть використати те, що матимуть при собі, але без резервів не зможе вистояти жодна армія у світі", — переконує розвідник.

Раніше Україна надала Пентагону список озброєння, яке до цього США нам не постачали. Своєю чергою очільник Міноборони Резніков попередив Європу про катастрофічіні наслідки російського вторгнення.

Нагадаємо, українська розвідка заявила, що Кремль готує напад на Україну на початок 2022-го. Про підготовку нового вторгнення повідомляють і міжнародні партнери та іноземні ЗМІ. Німецька газета Bild опублікувала три фази можливої війни України з Росією і мапу ймовірного нападу РФ.

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