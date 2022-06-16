"Немає слів": президент Румунії після відвідування Ірпеня закликав притягнути Росію до відповідальності

"Немає слів": президент Румунії після відвідування Ірпеня закликав притягнути Росію до відповідальності

Президент Румунії Клаус Йоганніс після відвідування Ірпеня закликав притягнути російських злочинців до відповідальності.

Про це він написав у Twitter.

"Немає слів, аби описати немислиму людську трагедію і жахливі руйнування, які сьогодні ми побачили в Ірпені. Я рішуче поновлюю свій заклик, аби усіх російських злочинців притягнули до відповідальності відповідно до міжнародного кримінального правосуддя, яке Румунія повністю підтримує", - наголосив Йоганніс.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

Варто зазначити, що 16 червня президент Румунії Клаус Йоганніс, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі прибули з офіційним візитом до Києва та відвідали Ірпінь. Вони оглянули зруйноване місто й ознайомилися з планами його відбудови. Представники України розповіли главам держав про злочини російської армії, зокрема, про розстріли людей, коли вони намагалися на авто виїхати з міста.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 113-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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