Немає снарядів, нічим стріляти: окупант скаржиться на дефіцит боєприпасів на Бахмутському напрямку (перехоплення)

Загарбник зазначає, що дефіцит боєприпасів значно ускладнює виконання поставлених бойових завдань на Донбасі.

Військова розвідка перехопила розмову, в якій російський окупант обговорює з товаришем значний дефіцит запасу боєприпасів до артилерійських установок.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України та оприлюднило відповідний аудіозапис телефонної розмови російського окупанта.

Загарбник зазначає, що дефіцит боєприпасів значно ускладнює виконання поставлених бойових завдань на Бахмутському напрямку.

У ГУР наголошують, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, Головне управління розвідки МОУ перехопило розмову, в якій загарбник обговорює факт невиправдних бойових дій російських окупаційних військ на території України. Окупант дивується, що українці називають російських військових орками, і у підсумку робить висновок, що росіяни в Україні воюють незрозуміло за що.

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