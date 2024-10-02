Немає світла, води, не працює зв’язок: Шостка потерпає від обстрілів

Внаслідок атаки російських військ на місто Шостка Сумської області 1 жовтня, місто залишилося без води, електропостачання та зв’язку.

Про це повідомив мер Шостки Микола Нога.

"Внаслідок атаки місто і вся громада залишились без електроенергії і води. Зупинені ліфти. З перебоями працює зв’язок", - сказав він.

За його словами обстріл здійснювався з використанням шахедів, було через атаку зруйновано кілька об'єктів критичної інфраструктури.

Також він повідомив, що, аварійні служби вже працюють на місці події. У місті спостерігаються перебої у постачанні води, яке здійснюється за графіком, а також зупинилися ліфти. Мешканці відзначають, що зв’язок працює з перебоями.

Внаслідок атаки російських військ на Шостку Сумської області місто залишилося без води, електрики та зв’язку. Аварійно-рятувальні служби працюють на місці події.

Для підтримки мешканців функціонують пункти незламності, де можна зарядити мобільні телефони. Ось адреси:

Управління праці та соціального захисту населення (вул. Свободи, 43 а)

Центр естетичного виховання (вул. Свободи, 38 – 2 пункти)

Школа № 11 (вул. Свободи, 70)

Терцентр (вул. Слобідська, 4)

Школа-ліцей (вул. Свободи, 33)

Центр реабілітації (вул. В. Чорновола, 4а - 2 пункти)

Відділ культури (вул. Миру, 11)

Міська центральна бібліотека (вул. Миру, 11)

Дитсадок № 10 (вул. Центральної Ради, 74)

Школа № 6 (вул. Шкільна, 2)

Школа № 5, Клуб «Патріот» (вул. Героїв Шосткинщини, 24 а)

Початкова школа № 1 (вул. Шевченка, 8)

Дитсадок № 4 (вул. Генерала Грекова, 19)

Дитсадок № 8 (вул. Миру, 4а)

Школа № 13 (вул. Знаменська, 4а)

Дитсадок № 11 (вул. Миру, 11 а)

вул. Грушевського, 8

Школа № 12 (вул. Максима Киричука, 10)

Школа № 1 (вул. Чернігівська, 10)

Дитсадок № 3 (вул. Шевченка, 13)

Дитсадок № 12 (пров. Красний, 4)

Дитсадок № 5 (вул. Знаменська, 8 а)

вул. Озерна, 2а

Арт-центр (вул. Миру, 14)

Міський краєзнавчий музей (вул. Свободи, 53)

Кінотеатр "Родина" (вул. Садовий бульвар, 13)

Юніті центр (вул. Озерна, 41)

Музична школа № 1 (вул. Озерна, 18)

Амбулаторія № 4 (вул. Свободи, 14)

Амбулаторія № 3 (вул. Озерна, 12)

Амбулаторія № 1 (вул. Січнева, 6)

Амбулаторія № 5 (вул. Героїв Шосткинщини, 23)

С. Вороніж, центр реабілітації (вул. Новгород-Сіверська, 23)

Дитяча школа мистецтв (вул. Чернігівська, 5)

Управління освіти (вул. Садовий бульвар, 9)

Школа № 7 (вул. Івана Піддубного, 1)

Гімназія (вул. Інститутська, 4)

Школа № 4 (вул. Заводська, 30)

Школа № 10 (вул. Героїв Крут)

Дитсадок № 1 (вул. Шевченка, 2)

Дитсадок № 2 (вул. Свободи, 48)

Дитсадок № 6 (вул. Короленка, 42)

Дитсадок № 7 (вул. Свемівська, 3 а)

Дитсадок № 9 (вул. Привокзальна, 15 а)

Дитсадок № 29 (пров. Спортивний, 1)

ЦЕВ (вул. Свободи, 18)

Еко-центр С. Корнієнка (вул. Депутатська, 6 а)

КДЮСШ "Барса" (пров. Центральної ради, 2)

КДЮСШ "Свема" (вул. Чернігівська, 20)

ЦЕВ (вул. Садовий, 11)

Інклюзивно-ресурсний центр (вул. Шевченка, 13)

Графік подачі води:

В центральній частині міста:

6:30 - 9:00

12:00 - 14:00

17:00 - 18:00

20:00 - 22:00

На поселенні:

6:30 - 9:00

12:00 - 14:00

17:00 - 20:00

Нагадаємо, речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що українські військові ліквідували рекордну кількість російських окупантів під час спроби ворога контратакувати у Вовчанську на Харківщині.

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