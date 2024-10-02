Немає світла, води, не працює зв’язок: Шостка потерпає від обстрілів

Російські війська залишили людей без найнеобхіднішого.
Внаслідок атаки російських військ на місто Шостка Сумської області 1 жовтня, місто залишилося без води, електропостачання та зв’язку.
Про це повідомив мер Шостки Микола Нога.
"Внаслідок атаки місто і вся громада залишились без електроенергії і води. Зупинені ліфти. З перебоями працює зв’язок", - сказав він.
За його словами обстріл здійснювався з використанням шахедів, було через атаку зруйновано кілька об'єктів критичної інфраструктури.
Також він повідомив, що, аварійні служби вже працюють на місці події. У місті спостерігаються перебої у постачанні води, яке здійснюється за графіком, а також зупинилися ліфти. Мешканці відзначають, що зв’язок працює з перебоями.
Внаслідок атаки російських військ на Шостку Сумської області місто залишилося без води, електрики та зв’язку. Аварійно-рятувальні служби працюють на місці події.
Для підтримки мешканців функціонують пункти незламності, де можна зарядити мобільні телефони. Ось адреси:
- Управління праці та соціального захисту населення (вул. Свободи, 43 а)
- Центр естетичного виховання (вул. Свободи, 38 – 2 пункти)
- Школа № 11 (вул. Свободи, 70)
- Терцентр (вул. Слобідська, 4)
- Школа-ліцей (вул. Свободи, 33)
- Центр реабілітації (вул. В. Чорновола, 4а - 2 пункти)
- Відділ культури (вул. Миру, 11)
- Міська центральна бібліотека (вул. Миру, 11)
- Дитсадок № 10 (вул. Центральної Ради, 74)
- Школа № 6 (вул. Шкільна, 2)
- Школа № 5, Клуб «Патріот» (вул. Героїв Шосткинщини, 24 а)
- Початкова школа № 1 (вул. Шевченка, 8)
- Дитсадок № 4 (вул. Генерала Грекова, 19)
- Дитсадок № 8 (вул. Миру, 4а)
- Школа № 13 (вул. Знаменська, 4а)
- Дитсадок № 11 (вул. Миру, 11 а)
- вул. Грушевського, 8
- Школа № 12 (вул. Максима Киричука, 10)
- Школа № 1 (вул. Чернігівська, 10)
- Дитсадок № 3 (вул. Шевченка, 13)
- Дитсадок № 12 (пров. Красний, 4)
- Дитсадок № 5 (вул. Знаменська, 8 а)
- вул. Озерна, 2а
- Арт-центр (вул. Миру, 14)
- Міський краєзнавчий музей (вул. Свободи, 53)
- Кінотеатр "Родина" (вул. Садовий бульвар, 13)
- Юніті центр (вул. Озерна, 41)
- Музична школа № 1 (вул. Озерна, 18)
- Амбулаторія № 4 (вул. Свободи, 14)
- Амбулаторія № 3 (вул. Озерна, 12)
- Амбулаторія № 1 (вул. Січнева, 6)
- Амбулаторія № 5 (вул. Героїв Шосткинщини, 23)
- С. Вороніж, центр реабілітації (вул. Новгород-Сіверська, 23)
- Дитяча школа мистецтв (вул. Чернігівська, 5)
- Управління освіти (вул. Садовий бульвар, 9)
- Школа № 7 (вул. Івана Піддубного, 1)
- Гімназія (вул. Інститутська, 4)
- Школа № 4 (вул. Заводська, 30)
- Школа № 10 (вул. Героїв Крут)
- Дитсадок № 1 (вул. Шевченка, 2)
- Дитсадок № 2 (вул. Свободи, 48)
- Дитсадок № 6 (вул. Короленка, 42)
- Дитсадок № 7 (вул. Свемівська, 3 а)
- Дитсадок № 9 (вул. Привокзальна, 15 а)
- Дитсадок № 29 (пров. Спортивний, 1)
- ЦЕВ (вул. Свободи, 18)
- Еко-центр С. Корнієнка (вул. Депутатська, 6 а)
- КДЮСШ "Барса" (пров. Центральної ради, 2)
- КДЮСШ "Свема" (вул. Чернігівська, 20)
- ЦЕВ (вул. Садовий, 11)
- Інклюзивно-ресурсний центр (вул. Шевченка, 13)
Графік подачі води:
В центральній частині міста:
- 6:30 - 9:00
- 12:00 - 14:00
- 17:00 - 18:00
- 20:00 - 22:00
На поселенні:
- 6:30 - 9:00
- 12:00 - 14:00
- 17:00 - 20:00
Нагадаємо, речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що українські військові ліквідували рекордну кількість російських окупантів під час спроби ворога контратакувати у Вовчанську на Харківщині.
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