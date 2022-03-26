Немає світла, води та газу: оперативна ситуація у районах Херсонської області

Немає світла, води та газу: оперативна ситуація у районах Херсонської області

Майже 90 населених пунктів Херсонщини без електроенергії.

86 населених пунктів Херсонської області знеструмлені й без води. 5660 жителів залишились без газопостачання.

Оперативну інформацію опублікувала Херсонська обласна державна адміністрація.

У Херсонському районі Білозерської ТГ у селі Миролюбівка немає світла, без газу й електроенергії село Таврійське.

У Томиній Балці зруйновані приватні будинки. Село Правдине залишається без світла і зв’язку. У Виноградівській громаді існує гостра нестача дитячого харчування та ліків. У Східному та Загорянівці Музиківської громади зруйнована підстанція, світла немає.

У Станіславі немає світла і води, в Олександрівці відсутнє газо-, водо- та електропостачання. У Чорнобаївці відновлене електропостачання, у селах громади немає світла і води.

У Бериславському районі населені пункти Високопільської, Милівської, Тягинської, Борозенської, Калинівської та Кочубеївської територіальних громад окуповані агресорами РФ. Російські військові не допускають ремонтні бригади до місць ушкоджень. Зв'язок працює з перебоями. Практично всі громади потребують постачання медикаментів.

У Генічеському районі в Іванівській, Нижньосірогозькій, Новотроїцькій ТГ немає підвозу скрапленого газу. Інформацію про ситуацію у Генічеську проблематично отримати через відставку представників влади.

У Скадовському районі мобільний зв'язок працює з перебоями, територією рухаються російські війська. У всіх громадах – гостра нестача ліків. Проблему з продуктами вирішують спільно з підприємцями.

У громадах Каховського району є вода, газ і світло. Продуктами забезпечують місцеві аграрники. Є потреба в ліках і пально-мастильних матеріалах.

Раніше Ігор Колихаєв провів нараду з головами районних рад та представниками виконавчої влади. Він дав завдання контролювати доставлення допомоги людям, які її найбільше потребують.

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