Немає таких бомб, які можуть стерти свободу: Зеленський про те, що Україна завжди святкуватиме День Незалежності

І це розуміють всі - від Радбезу ООН до всіх столиць світу.

Про це 24 серпня під час свого звернення до народу сказав президент України Володимир Зеленський.

"Вже майже ніч, завершується наш головний день, День Незалежності України. Але наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш День Незалежності буде, і 33-й, і всі наступні, скільки триватиме час на землі. Україна – назавжди. І щодня ставатиме тільки міцнішою. І це розуміють абсолютно всі у світі – від Радбезу ООН до всіх столиць без винятку", - наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна і надалі боротиметься за свою свободу.

"Тому не відступаємо з нашого шляху, боремося, дякуємо всім, хто нас підтримує, дбаємо про нашу державу, зберігаємо нашу єдність – таку ж єдність, як сьогодні, як щодня протягом цих півроку. І жодному ворогу нас не здолати. Немає таких бомб, які можуть стерти свободу, і не буде ніколи таких ракет, які можуть зламати волю народу, що вірить у себе", - сказав президент.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна відповість на ракетний обстріл залізничної станції у Чаплиному Дніпропетровської області. Це може статись вже в ніч на 25 серпня або протягом двох діб.

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