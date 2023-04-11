Немає тіла — немає компенсацій: родичі загиблих “вагнерівців” жаліються через відсутність виплат

Родичі загиблих скаржаться, що за смерть сина обіцяли мільйони рублів, але реальність інша.

В ефірі телеканалу FREEDOM генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж розповів, чи може це пробудити російське суспільство і чим ризикує Пригожин у зв’язку з цією інформацією.

“Жодних наслідків не буде, тому що саме вербування зеків і передбачало, що це буде гарматне м’ясо, ними будуть навантажувати найскладніші ділянки фронту, вони будуть гинути і відповідно зникатимуть без ліку. Навіть тіла загиблих присилають додому дуже рідко, бо зазвичай їх лишають на полі бою. Ці люди повністю списані і платити за низ ніхто не буде. Родичі тільки даремно жаліються, бо нічого їм від того не буде. Вони давно визначені в статусі “ніхто” і звати їх “ніяк”. Вони виконали свою функцію гарматного м’яса, вони підірвалися на мінних полях або їх знищили наші війська. На цьому їхня місія завершилася. Пробудження буде, але тільки у певний момент. Родичі будуть скаржитися більше через гроші, а не через вбитого сина, чоловіка, брата”, - розповів Микола Маломуж.

За його словами, російське суспільство - хворе. зараз жодних компенсацій не буде, тим більше “вагнерівцям”.

“Їм немає що платити. На фронт, вмираєш там, а далі держава відповідає мінімально. Більш менш дотримуються виплат за вбитих офіцерів, їх везуть на поховання в Росію. Більшості інших це не стосується. Немає тіла — немає компенсацій. Вони можуть говорити про те, що загубилися документи. Зручна позиція авторитарної країни — не відповідати за життя людей, безвідповідально кидаючи їх на реальний убій. Очікувати чогось немає сенсу. Пригожин буде якось маневрувати, в якихось частинах він вимагає компенсацій. За зеків він особливо стояти не буде. Зараз він нібито подав заяви на реабілітацію, помилування. На цьому все закінчилося”, - додав Маломуж.

Він також зазначив, що якихось системних дій з боку Пригожина в плані підтримки, можливо, не буде, тому що самого Пригожина “списують”.

“В даний момент він виконує функцію месника на Бахмутському напрямку. Але його ресурс вже фактично вичерпується. Нові вербування в нього практично нереальні. Тому він буде ховатися від опонентів Росії та відповідальності після поразки РФ”, - наголосив генерал армії України.

Нагадаємо, що у Росії знайшли вже 7 поховань найманців ПВК "Вагнер". Кладовища продовжують стрімко розростатися.

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