"Немає успіху на землі і в повітрі: Арестович пояснив, чому ворог почав атакувати фейками

"Немає успіху на землі і в повітрі: Арестович пояснив, чому ворог почав атакувати фейками

ЗСУ контролюють ситуацію, збивають літаки противника і крилаті ракети, не дають йому закріпитися на позиціях.

ЗСУ та інші сили оборони продовжують оборонну операцію з утримання противника на таких оперативних напрямках: Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя. Противник намагається просуватися у цих напрямках, але зазнає втрат і ударів ракетних і артилерійських військ і авіацій ЗСУ наших наземних частин.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у вівторок, 8 березня, у відеозверненні.

Арестович доповів про поточну ситуацію на фронті

"Повідомлення про те, що він нібито захопив місто Ізюм, не відповідає дійсності. Там зараз тривають бої. ЗСУ наносять ураження противнику. Героїчно тримаються Миколаїв, Суми, Чернігів, Харків, Охтирка завдає втрат ворогові і не дає йому просуватися вперед", - зазначив він.

За словами Арестовича, темпи просування ворога суттєво уповільнилися і зараз на окремих напрямках, де вони наступали, практично зупинені. А ті сили, які продовжують рухатися вперед, рухаються малими силами. Проводять попередню розвідку і не становлять суттєвої загрози в тих містах, які вони зазначають у своїх інформаційних повідомленнях.

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"Але. Саме завдяки тому, що немає у них успіху на землі і в повітрі, вони перенесли основні зусилля на інформаційно-психологічну операцію проти населення України. Саме тому два або три дні поспіль ми з вами чуємо про захоплення нових місць, просування, небезпеку, масовані удари і так далі. Це все спрямовано на те, щоб знизити нашу психологічну готовність до супротиву. А наше завдання триматись і не вірити їм і їхнім брехливим повідомленням", - резюмував він.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відмовився від пропозиції США про евакуацію та публікує відео з Києва, щоб спростувати російські "фейки" про його втечу з України.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua