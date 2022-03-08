"Немає успіху на землі і в повітрі: Арестович пояснив, чому ворог почав атакувати фейками

ЗСУ контролюють ситуацію, збивають літаки противника і крилаті ракети, не дають йому закріпитися на позиціях.
ЗСУ та інші сили оборони продовжують оборонну операцію з утримання противника на таких оперативних напрямках: Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя. Противник намагається просуватися у цих напрямках, але зазнає втрат і ударів ракетних і артилерійських військ і авіацій ЗСУ наших наземних частин.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у вівторок, 8 березня, у відеозверненні.
"Повідомлення про те, що він нібито захопив місто Ізюм, не відповідає дійсності. Там зараз тривають бої. ЗСУ наносять ураження противнику. Героїчно тримаються Миколаїв, Суми, Чернігів, Харків, Охтирка завдає втрат ворогові і не дає йому просуватися вперед", - зазначив він.
За словами Арестовича, темпи просування ворога суттєво уповільнилися і зараз на окремих напрямках, де вони наступали, практично зупинені. А ті сили, які продовжують рухатися вперед, рухаються малими силами. Проводять попередню розвідку і не становлять суттєвої загрози в тих містах, які вони зазначають у своїх інформаційних повідомленнях.
"Але. Саме завдяки тому, що немає у них успіху на землі і в повітрі, вони перенесли основні зусилля на інформаційно-психологічну операцію проти населення України. Саме тому два або три дні поспіль ми з вами чуємо про захоплення нових місць, просування, небезпеку, масовані удари і так далі. Це все спрямовано на те, щоб знизити нашу психологічну готовність до супротиву. А наше завдання триматись і не вірити їм і їхнім брехливим повідомленням", - резюмував він.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відмовився від пропозиції США про евакуацію та публікує відео з Києва, щоб спростувати російські "фейки" про його втечу з України.
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