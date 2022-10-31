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Зеленський про обстріли: Хай не дивуються втратам, коли побачать, як українці ведуть "переговори" у темряві"

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Зеленський про обстріли: Хай не дивуються втратам, коли побачать, як українці ведуть "переговори" у темряві"

Фото: president.gov.ua

Президент наголосив, що немає у російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити. Жити цивілізовано і дбати одне про одного.

Наразі іще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 31 жовтня.

"Робимо все можливе, щоб відновити енерго- і водопостачання. І відновимо", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що немає у російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити. Жити цивілізовано і дбати одне про одного.

"А якщо хтось там, у Кремлі, наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то хай потім не дивується вже своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть "переговори" у темряві", - резюмував президент.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл території України. Повітряні сили Збройних сил України збили 44 з 50 ворожих ракет. Декілька ракет влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України. Були пошкоджені електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації.

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