Немає "вікна можливостей": російський опозиціонер – про воєнні плани окупантів на лютий

Гудков вважає, що російській армії не вистачить сил реалізувати повторний повномасштабний наступ на усіх фронтах

Передбачити плани окупантів на найближчі дні чи тижні проблематично, але росіянам не вдасться змінити перебіг війни в Україні на свою користь.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков в коментарі "24 каналу".

"Скоріше за все це будуть спроби чергових обстрілів, ударів по інфраструктурі, відчайдушні намагання взяти Бахмут, а, можливо, вони вже будуть на видиху", – припустив він.

За словами Гудкова, якби Росія мала переваги, то вона вже б давно використала їх проти України.

"Абсолютно зрозуміло, що у Володимира Путіна вікна великої можливості у війні з Україною немає. Я так передбачаю, що в нього навіть кватирки немає, не те щоб вікна", – зауважив російський опозиціонер.

Загроза повторного наступу РФ

Гудков вважає, що російській армії не вистачить сил реалізувати повторний повномасштабний наступ на усіх фронтах, як цього вимагає Путін.

"Я думаю, що лютий – це буде місяць не дуже продуманих атак та операцій з боку російських Збройних сил, спроб видати бажане за дійсність", – сказав він.

За його словами, росіяни традиційно будуть подавати незначне просування військ за велику перемогу.

"Ми всі прекрасно розуміємо, що ЗСУ до наступу вже готуються", – зазначив Гудков і додав, що для цього Захід надає Україні достатню кількість наступальної зброї.

Нагадаємо, за інформацією видання The Times, Росія оголосить нову хвилю мобілізації найближчими тижнями. У виданні пишуть, що Кремль планує набрати до війська 500 тис. осіб та кинути в новий наступ на Україну у квітні.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін вважає, що 2023 року росіяни розглядають для наступу три сценарії – "або Харківська область, або Київська область, або навіть західні області".

Військовий експерт Михайло Самусь не виключає, що росіяни повторно нападуть саме 24 лютого – у річницю вторгнення.

На думку військового експерта Олега Жданова, найбільш вірогідно, що росіяни продовжать кидати всі сили для захоплення Донецької області.

Зазначимо, що на Донбасі уже триває "м'ясорубка". За словами Максима Жоріна, інколи на Донбасі окупанти за добу втрачають більше, ніж ЗСУ під час контрнаступу на Харківщині.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області відбуваються постійні російські штурми і намагання прорвати нашу оборону. Ситуація на Донабсі надзвичайно складна.