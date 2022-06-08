Немає за що перепрошувати: Меркель переконана, що діяла правильно, коли дізналась про майбутній напад Путіна

Колишня німецька канцлерка Анґела Меркель порушила мовчання і майже півтори години говорила про Україну.

Перше інтерв'ю ексканцлерка дала з нагоди видання збірки її промов в одному з театрів Берліна. Майже всі запитання стосувалися війни Росії проти України. Меркель гостро засудила Путіна і його напад на нашу державу, йдеться в ТСН.

Вона виглядає точнісінько, як на посаді канцлерки – в звичних брюках та діловому блейзері, намисто, яке носила часто, та сама зачіска. “Як ваші справи” – перше, що питають у Меркель. Добре, якби не війна в Україні, відповідає ексканцлерка.

«Загалом мені ведеться дуже добре, я рада, що зараз тут, однак звичайно я інакше уявляла час, коли піду з політики. Я про 24 лютого, це змінило все»,- заявила Меркель.

Це перше інтерв’ю канцлерки за пів року політичної пенсії і майже цілковитого мовчання. Її розпитують про перші тижні відпочинку – тоді взимку вона поїхала на холодне Балтійське море, де читала Шекспіра. Зі здоров’ям, каже, все добре, а напади тремору ще впродовдж урядування були викликані моральним станом після смерті матері і загальною втомою. Ще тоді, в останні місяці роботи, Меркель розуміла, що Росія готує напад на Україну. Однак відвернути це намагалася не зупинкою «Північного потоку - 2», а звичайно діалогом із Путіним.

«Я з тяжкістю в серці згадую літо 2021 року, тоді Байден зустрічався із Путіним і я та президент Макрон вважали, що від Європи також має бути діалог. Влітку 2021 року Байден зустрічався з Путіним, а я тоді також з Мануелем. Бо я вже відчувала, що Мінській процес зайшов у глухий кут. Але ми не могли погодити запроешння Путіна в Європейському союзі і тоді я розуміла, всі знають, що ти вже скоро йдеш із посади. А ще кілька років пізніше, я б точно продавила це рішення», - переконує вона.

Дорікнути собі помилки щодо Росії та України Меркель, не може. І досі вважає, що заблокувала наближення України до НАТО в 2008 році правильно, щоб не провокувати Росію. Україну зразка 2008 року вона описує, як країну без політичної єдності і корумповану, де волю диктують олігархи.

Пенсіонерка Меркель після 3 місяців мовчанки різко заговорила про Путіна

«Це була не та Україна, яку ми сьогодні знаємо. Україна була політично дуже дуже розділена між Януковичем і Ющенко, і навіть Ющенко і Тимошенко тоді сварилися. Україна не була політично єдиною країною. І якщо країну брати в НАТО, то треба розуміти, що ми маємо бути готові цю країну захищати. А я була впевнена, що Путін точно не залишить це просто так, для нього перспектива НАТО для України була б оголошенням війни», - заявляє Мерель.

Не шкодує Меркель і про Мінські угоди, які, вона визнає, багато в чому були спрямовані проти України. Однак канцлерка переконана - саме Мінські домовленості зупинили велику війну і подарували Україні 7 років розвитку і зміцнення армії

«Озираючись назад, я рада, що не можу собі дорікнути, що я спробувала надто мало, щоби відвернути сьогоднішні події. Я багато що пробувала зробити з колишніми президентом Франції і це зовсім неправильно говорити, що з Путіним взагалі не треба вести жодних розмов. Ми говоримо про Росію: це друга у світі ядерна країна, це територіально величезна країна Азії до Європи. Дуже шкода, що у нас не вийшло, але я знаю, що я пробувала робити все», - переконує ексканцлерка.

Нині Меркель захоплюється боротьбою українців і їхнім президентом.

«Я не можу собі уявити, але часто думаю про те, як почувається президент Зеленський. Я ж його знаю. Не тільки Росія неправильно оцінила свої можливості щодо швидкого захоплення Києва. Ми ж також пропонували Зеленському покинути країну, а він сказав - мене не треба вивозити, нам потрібна зброя. І це було настільки чітко, в мене це викликало велику повагу», - каже вона.

Кілька питань до Меркель через ведучого поставив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Чи не вважає Меркель, що політика примирення Путіна призвела до війни? І чи не хотіла вона взяти телефон і набрати Путіна напряму та спробувати його переконати припинити війну? Меркель зробить це, якщо її попросить нинішній уряд Олафа Шольца. До речі, критичних слів до свого наступника і його кволої підтримки України у Меркель теж не знайшлося.

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