Немає жодних гарантій: експерт пояснив, який ризик для України несе погодження "недоторканих об’єктів"

У цьому разі Україна може покладатися лише на гарантії США.

Погодження так званих "недоторканих об’єктів" означає, що Україна сама назве РФ ключові цілі.

Про це сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Вечір.LIVE.

За його словами, немає жодних гарантій, що після передавання переліку критичних об’єктів Україна не отримає по них сотні ракет чи тисячі "Шахедів".

"Ця інформація, що сторони мають погодити об'єкти, по яким неможливо завдавати ударів, це важливо, тому що в таких складних воєнних умовах кожний об'єкт має бути чітко визначений. З іншого боку, це великі ризики для української сторони. Ми фактично називаємо нашому ворогу ті об'єкти, які для нас мають особливе значення", — сказав Олег Попенко.

Він наголосив, що у цьому разі Україна може покладатися лише на США.

"Які скажуть Росії: "Не стріляйте сюди"... Але що заважає Кремлю потім заявити: "Даруйте, це не ми. Це Україна сама направила свої "Шахеди" на власні об’єкти?", — зауважив Олег Попенко.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що американський президент Трамп вважає енергооб'єкти в Україні ключем до захисту держави.

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