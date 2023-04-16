"Немає жодних причин опинитися в полоні": Кадиров відреагував на повернення чеченців з України

Чеченський лідер каже, що воїн має довести, що він не мав іншого виходу.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що з українського полону в Грозний повернулося 5 "кадирівців", які залишилися без боєприпасів. Попри це, він відмовився від зустрічі з ними. Каже, що "немає жодних причин опинитися в полоні".

Про це він написав у своєму Telegram.

"Я вважаю, що чеченський воїн не повинен мати жодних причин опинитися в полоні. Виправдання можуть бути різні, але як би там не було, воїн має довести, що він не мав іншого виходу. І довести це потрібно, повернувшись на передову", - заявив Кадиров.

Чеченський лідер переконаний, що йдеться про "честь як окремо взятого бійця, так і всього підрозділу, всього полку, у якому бійці служать". Ба більше, вимагає, щоб повернені додому кадирівці повернулися з полону та не "уникали бою".

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Як приклад, він навів поверненого з полону "кадирівця" Киргиза Мусіханова. Він нібито потрапив у полон через поранення, але підлікувався і повернувся "у гущу битв".

"Звісно, полон – не злочин. Я все розумію. І ми раді, що бійці залишилися живими. За годину до свого полону вони зв'язувалися по рації і повідомляли, що в них закінчуються боєприпаси. Але кожен воїн має не просто безладно стріляти, а обмірковувати кожний постріл, берегти кожен патрон. Усвідомлюю, що в цьому є і моя провина, що вони виявились недостатньо підготовленими до такої ситуації і не до кінця розуміли, що боєць має планувати свій боєкомплект", - заявив Кадиров.

Раніше скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров вирішив змінити тактику і "залягти на дно". Саме тому він придумав історію про свою хворобу, яку поширюють ЗМІ.

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