"Немає жодного безпечного міста на Донеччині" - голова ОВА про ситуацію в області

"Немає жодного безпечного міста на Донеччині" - голова ОВА про ситуацію в області

Ситуація у Донецькій області залишається складною, окупанти обстрілюють не лише лінію фронту.

Напередодні окупани потужно обстріляли Красногорівку. Під постійним вогнем залишаються Авдіївка і Торецьк. Протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали Бахмут, Слов'янськ і Краматорськ.

Про загальну ситуацію на Донеччині голова ОВА Павло Кириленко розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, з Лиманського напрмяму Бахмут, Слов'янськ і Краматорськ - це основна лінія наступу ворога, а з Донецького - Авдіївка і промзона.

"Немає жодного безпечного міста на Донеччині, де б не відбувалися обстріли. Сьогодні вночі обстрілювали Краматорськ", - наголосив голова ОВА.

Зокрема, по Авдіївці час від часу ворог завдає авіаційні удари "не по позиціях військових, а по цивільній інфраструктурі".

"Інтенсивність обстрілів дуже щільна по лінії фронту. Зараз тенденція така: там, де ворог планує основні наступальні дії (Бахмутський, Слов'янський напрямки, Краматорськ, Слов'янськ), працюють РСЗО - "Смерч" і "Ураган". По містах, які віддалені від лінії фронту, застосовують крилаті ракети. По лінії фронту застосовують усі види артилерії, аваційні бомби, танки, ракети. Авіаційну бомбу минулого тижня росіяни випустили по центру Бахмута, де жодних військових об'єктів не було ", - розповів Кириленко.

Нагадаємо, розпочалася 132 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Зокрема, окупанти намагаються йти у наступ на Слов'янськ та у напрямку Бахмута. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 5 липня.

Читайте також: