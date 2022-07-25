Немає жодного сенсу наступати: Арестович розповів, коли почнеться контрнаступ ЗСУ

За словами Арестовича, головною умовою для контрнаступу є припинення здатності спротивника до наступу.

ЗСУ спочатку послаблять сили росіян, виснажать окупантів настільки, що вони не зможуть більше вести наступ. І вже після цього українські військові перейдуть до контрнаступу.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Радіо Чикаго".

"Головною умовою для контрнаступу є припинення здатності спротивника наступати. В іншому випадку немає жодного сенсу наступати, оскільки ми нарвемося на зустрічні контрудари і всі сили, які ми накопичили, витратимо на зустрічні бої", – пояснив Арестович.

За його словами, ЗСУ зараз вправно виснажують сили росіян на фронті.

"Нам треба їх виснажити. І ми це робимо, ведучи маневрову оборону на тих ділянках, де вони намагаються наступати, куди стягнуто 60% сил Росії від Ізюму до Бахмуту і до кордону Луганської та Донецької областей. Трикутник. Там зараз 60% тих 130-150 тисяч російських військ, які в принципі тут воюють. Так от, російська армія вийшла на плато тижнів три тому і це плато почало кривитися, а ми навпаки почали набирати можливості. Ось коли ці два графіки зійдуться, ми перейдемо в наступ", – сказав представник ОП.

Основні події, на думку Арестовича, розвиватимуться "ближче до осені". Він певен, що російська армія більше ніколи не буде настільки ж боєздатною, як місяць тому і пік її можливостей минув.

Раніше Олексій Арестович уточнив, що відбувається з оточенням окупантів на Херсонщині.

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