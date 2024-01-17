Немає жодної квартири, що вціліла: з'явилися фото постраждалого через атаку РФ будинку в Одесі

Один із осколків, що впали, пошкодив трасу теплопостачання.
У Мережі опублікували фото руйнувань в Одесі після російської атаки. Під ударом ворожих безпілотників опинився житловий будинок.
Фото наслідків публікують одеські телеграм-канали.
Як видно зі світлин, у постраждалому будинку не залишилося жодної квартири, що вціліла. Біля будинку стоять згоріли авто.
Як повідомляє кореспондент "Думської", поряд з будинком дві вирви. Один із осколків, що впали, пошкодив трасу теплопостачання.
За даними місцевої влади, внаслідок пошкодження тепломережі без опалення наразі перебуває 58 будинків у місті. Термін виконання відновлювальних робіт - доба.
Всі відповідні служби продовжують працювати біля постраждалого будинку.
Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників на Одесу троє людей отримали поранення, із будинку евакуювали 130 мешканців.
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