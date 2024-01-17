Немає жодної квартири, що вціліла: з'явилися фото постраждалого через атаку РФ будинку в Одесі

Один із осколків, що впали, пошкодив трасу теплопостачання.

У Мережі опублікували фото руйнувань в Одесі після російської атаки. Під ударом ворожих безпілотників опинився житловий будинок.

Фото наслідків публікують одеські телеграм-канали.

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Як видно зі світлин, у постраждалому будинку не залишилося жодної квартири, що вціліла. Біля будинку стоять згоріли авто.

Як повідомляє кореспондент "Думської", поряд з будинком дві вирви. Один із осколків, що впали, пошкодив трасу теплопостачання.

За даними місцевої влади, внаслідок пошкодження тепломережі без опалення наразі перебуває 58 будинків у місті. Термін виконання відновлювальних робіт - доба.

Всі відповідні служби продовжують працювати біля постраждалого будинку.

Постраждалий будинок в Одесі. ФОТО: Думская/Telegram

Постраждалий будинок в Одесі. ФОТО: Думская/Telegram

Постраждалий будинок в Одесі. ФОТО: Думская/Telegram

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників на Одесу троє людей отримали поранення, із будинку евакуювали 130 мешканців.

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