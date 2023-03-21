Немає жодної вцілілої будівлі: як живе Авдіївка, яка невдовзі може стати "новим Бахмутом"

Минулої доби в Авдіївці зафіксовано понад 20 обстрілів з різних озброєнь, зокрема танків. Також російські війська завдавали авіаударів.

Як живе місто, якому вже дехто пророкує долю Бахмута, розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, внаслідок ворожого танкового обстрілу двоє людей отримали поранення. Це чоловік 1954 року народження та жінка 1980 року народження. Ще одна жінка 1969 року народження, яка йшла набрати води, на жаль, загинула внаслідок цього обстрілу.

Барабаш зазначив, що в Авдіївці вже не залишилося жодної цілої будівлі.

"Складно оцінити руйнування, але однозначно немає жодної цілої будівлі у місті вже пів року точно. Ну, якщо оцінювати у відсотковому умовному відношенні, то близько 80% міста вже зруйновано", — уточнив він.

Також голова військової адміністрації розповів, що росіяни мають певний успіх біля Авдіївки.

“Росіяни у лобову просто не могли взяти Авдіївку, так звана “промка” для них — просто неприступна фортеця. І тому вони почали намагатися оточити місто з півночі і потихеньку закидали тілами. Певні успіхи вони мають. Але я не сказав би, що це критична ситуація в Авдіївці”, — додав він.

Фото: Deepstatemap

Раніше захисники Авдіївки розповіли, що ворог намагається реалізувати в місті сценарій Бахмута.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський також заявив, що Авдіївка найближчим часом може стати "новим Бахмутом". Такої ж думки дотримується і британська розвідка.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан натомість вважає, що "ситуація в Бахмуті та Авдіївці відрізняються".

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