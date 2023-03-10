Рупор Кремля Пєсков заговорив про “неминуче” відновлення відносин України та Росії.
Спікер фюрера Путіна Пєсков заговорив про “неминуче” відновлення відносин між нашою державою та РФ. Аргументує він це тим, що ми - “сусіди”.
Про це пишуть пропагандистські росЗМІ.
“Незважаючи на всі пропагандистські потоки, наповнені ненавистю до Росії, незважаючи на все пропагандистське обдурювання українського населення, все одно в країні залишаються струмки тверезого мислення та підходів до майбутнього наших двосторонніх відносин. А вони неминучі, тому що ми сусіди, це очевидно, ми про це і раніше говорили”, - сказав Пєсков.
Нагадаємо, що російські військові чекали на заморозки, щоб зробити якийсь маневр, проте їхні плани провалилися. Попри різноманітні технології, місцевість та погода, як і раніше, мають вирішальне значення на війні.
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