Спікер фюрера Путіна Пєсков заговорив про “неминуче” відновлення відносин між нашою державою та РФ. Аргументує він це тим, що ми - “сусіди”.

Про це пишуть пропагандистські росЗМІ.

“Незважаючи на всі пропагандистські потоки, наповнені ненавистю до Росії, незважаючи на все пропагандистське обдурювання українського населення, все одно в країні залишаються струмки тверезого мислення та підходів до майбутнього наших двосторонніх відносин. А вони неминучі, тому що ми сусіди, це очевидно, ми про це і раніше говорили”, - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що російські військові чекали на заморозки, щоб зробити якийсь маневр, проте їхні плани провалилися. Попри різноманітні технології, місцевість та погода, як і раніше, мають вирішальне значення на війні.

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