"Немислимо": міжнародні прокурори фіксують жахи на Київщині і не вірять, що таке коїлось в ХХІ столітті

"Немислимо": міжнародні прокурори фіксують жахи на Київщині і не вірять, що таке коїлось в ХХІ столітті

Понад 16 тисяч справ по воєнних злочинах, скоєних рашистами у тоді ще окупованих містах та селах - нині розслідують українські правоохоронці.

Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова разом із західним колегами відвідала Богданівку, котру орки у березні три тижні протримали в окупації, йдеться в ТСН.

Єдина у селі школа, у березні стала для росіян головним штабом, де вони планували звірства проти людяності. Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова зустрічає слідчих із країн Європи та США. Разом вони оглядають і документують місце злочину. «Коли зайшли рашистські війська, вони почали робити те, що вони тут роблять – ґвалтували, катували людей, знущалися. У нас є спільна слідча група – Україна-Польща-Латвія-Литва, Словаччина – Естонія. В нас була литовська команда. І окремий напрямок - це співпраця з міжнародним кримінальним судом – він у нас і учасники слідчої групи і абсолютно незалежна інституція, яка проводить свої власні розслідування», - каже Венедиктова.

Власне розслідування проводять і Сполучені Штати. Колишній посол США з питань воєнних злочинів, Клінт Вільямсон розслідував десятки воєнних конфліктів. Нині із командою працює в Україні і допомагає зібрати для суду беззаперечні докази геноциду мирного населення, яке чинили російські загарбники. «Те, що ми бачили тут - страшно, безглуздо, нема жодної причини для того, щоб таке коїлося. Ми бачимо це у багатьох містах України. Оскільки усі ці трагічні історії втілилися в життя. Розслідування триває», - каже колишній посол США з питань воєнних злочинів Клінт Вільямсон.

Коли окупанти тікали, то кидали навіть боєприпаси. Місце у вантажівках натомість зайняв накрадений у місцевих крам.

Нині єдина у Богданівці школа вигоріла вщент і стала окремою справою для розслідування проти Кремля. Така сама доля і дитсадка. «Вони відходили, вони просто його підірвали, бо тут залишилися боєприпаси», - розповідає генпрокурорка.

Усі ці епізоди вже розслідують і міжнародні прокурори. «Відверто кажучи, я не думав, що робитиму це у Європі знову. Для мене це немислимо, бачити як усе це розгортається на європейському континенті у ХХІ столітті. Але ось ми тут. Як сказала прокурорка, ми тут надовго. Ми будемо допомагати у тій мірі, у якій можемо», - зазначає колишній посол США з питань воєнних злочинів.

Нині Україна росзлідує понад 16 тисяч справ по воєнним злочинам. Найбільшу кількість злочинів поки що зафіксували на Кивїщині. Тут вже задокументовано понад 2 тисяч смертей від рук рашистів. Усі ці епізоди і доказова база від українських та західних слідчих - стануть матеріалами міжнародного суду у Гаазі.

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