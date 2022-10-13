"Немов нічого не відбувається": Зеленський присоромив держави, які продовжують розмовляти з Путіним

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що дипломатія з Росією за нинішніх умов є неможливою.

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що нині дипломатична ізоляція Росії через її варварські обстріли та вбивства людей - це важливий тиск.

Таку заяву український лідер зробив, виступаючи перед депутатами ПАРЄ.

За його словами, не може бути такої ситуації, коли провідні європейські держави та світ підтримують територіальну цілісність України та ізолюють Росію, а "деякі держави продовжують розмовляти, немов нічого не відбувається".

"Дипломатія - найпотужніший інструмент, коли не працює зброя. Дипломатії сьогодні з Росією не може бути. Не може бути такої дипломатії, яка була. Не може бути поваги до керівництва, яке вбиває, захоплює, не поважає міжнародне право", - зазначив глава держави.

Крім того, він наголосив, що пересічні росіяни, які у Мережі зловтішаються із трагедій в Україні, повинні знати, що ця війна відбувається в Україні через те керівництво, яке вони обрали.

Зауважимо, що днем раніше в ООН відбулося голосування щодо засудження анексії українських територій Росією. Проти проголосували, окрім Росії, Білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба після масованих ракетних обстрілів України та проведення фейкових незаконних псевдореферендумів заперечив можливість проведення переговорів із Росією, яка тероризує мирних людей.

Утім, вже 13 жовтня, після масованих обстрілів РФ і, зокрема, центра Києва, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна та Росія повинні повернутись за стіл переговорів. На його думку, це в інтересах обох держав.

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