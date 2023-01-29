"Неможливе сьогодні, буде можливим завтра" - Резніков про імовірність надання Україні винищувачів

На сході України тривають запеклі бої українських захисників із російськими окупантами. Українській стороні для успішного відвоювання своїх земель необхідна відповідна техніка і озброєння.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю канадському телеканалу CBC.

За його словами, ситуація на Сході є складною, але контрольованою ЗСУ. Говорячи про бої, Резніков зазначив, що Україні для ефективної боротьби з російськими окупантами необхідне озброєння.

Йдеться про винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети. Завдяки цьому озброєнню українські воїни зможуть знищувати склади та командні пункти окупантів.

Резніков висловив сподівання, що під час наступних переговорів з партнерами найближчими тижнями щодо винищувачів для України він отримає позитивне рішення.

"Для мене все, що неможливо сьогодні, (буде, - ред.) можливим завтра", - сказав Резніков, нагадавши про ППО та далекобійну артилерію.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що Україні необхідно оновити увесь свій радянських літаків на американські винищувачі F-16 і створити з них щонайменше п'ять повітряних бригад для ефективного захисту від російського агресора. Він пояснив, що радянські літаки, які зараз є на озброєнні України, перебувають на межі своїх можливостей.

За даними Politico, контингент військових офіційних осіб наполягає на тому, щоб Пентагон схвалив відправлення винищувачів F-16 в Україну, щоб допомогти країні захиститися від російських ракет і атак безпілотників.

Як повідомляв заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, наступне засідання "Рамшайну" буде авіаційним.

Дев'ята ж зустріч на базі Рамштайн відбудеться у лютому 2023 року, повідомляв Олексій Резніков.

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