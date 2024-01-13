"Неможливо дихати": у захопленому Маріуполі місцеві скаржаться на нову проблему

У тимчасово захопленому Маріуполі місцеві борються із постійними проривами каналізації, внаслідок яких у місті стоїть нестерпний сморід та з'являється пліснява на стінах.

Мешканці будинку по вулиці Академіка Амосова, 52 у Кальміуському районі Маріуполя живуть із затопленим підвалом та нестерпним смородом. Уся причина – у постійних каналізаційних проривах.

Про це розповідає Маріупольська міська рада.

"Біля будинку постійні калюжі. Неможливо дихати. Особливо на перших поверхах, і вже підіймається до третього поверху", - скаржаться люди.

Крім неприємного запаху, є ще одна проблема - щитова, яка розташована в підвалі будинку. Постійна волога та потопи можуть призвести до замикання. До того ж, через вогкість у квартирах вже з'являється пліснява.

Каналізаційні прориви стали справжнім лихом окупованого міста. Регулярні скарги людей на затоплені фекаліями підвали та сморід показують, що псевдовлада не може налагодити роботу комунальної інфраструктури. Аварії відбуваються не лише у пошкоджених росіянами будинках, але й в так званих "новобудовах".

"Такий результат "відродження" від окупантів за майже два роки і тхне ним відповідно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі вранці 13 січня пролунали вибухи. Місцеві повідомляли про роботу ППО окупантів, яку вони розмістили просто поруч із житловими будинками.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.