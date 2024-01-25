Неможливо допустити перемогу Путіна: подробиці гучної заяви міністра оборони Британії

Дозволити президенту Росії Володимиру Путіну перемогти у війні проти України означало б дати зрозуміти Китаю, що решта світу “відкрита для захоплення”, вважає міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Про це пише Newsweek.

У своїй статті, опублікованій 24 січня виданням Politico, Шаппс стверджує, що 2024 рік є “ключовим переломним моментом” у російсько-українській війні, який може “вирішити долю живої демократії в Україні”.

Сигнал Китаю

Шаппс попередив, що Москва “готова до війни на виснаження, незалежно від того, скільки десятків тисяч своїх громадян вона втратить”, а також застеріг, що перемога Росії поставить під загрозу Європу і надішле неправильний сигнал Пекіну.

“Не існує світу, в якому можна дозволити Путіну перемогти, — сказав Шаппс. — Це не лише підбадьорило б його, поставивши під приціл Росії інших наших східноєвропейських союзників, але й дало б сигнал Китаю, що все відкрито для захоплення”.

Пекін на “правильному боці історії”

Лю Пенгю, речник посольства Китайської Народної Республіки у Вашингтоні, заявив в інтерв'ю Newsweek, що Китай стоїть на “правильному боці історії” щодо російсько-української війни і сподівається на “політичне врегулювання”.

“У питанні України Китай завжди дотримувався об'єктивної і справедливої позиції, активно сприяв мирним переговорам і визначив нашу позицію по суті самого питання”, — сказав Лю.

“Ми твердо стоїмо на боці миру та діалогу, тобто на правильному боці історії, — додав він. — Ми сподіваємося, що всі сторони працюватимуть над шляхами деескалації і створять умови для роботи над політичним врегулюванням кризи в Україні”.

Лю не відповів на припущення Шаппса про те, що перемога Росії в Україні надішле неправильний “сигнал” Китаю.

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Китай наслідує Росію?

Дехто висловлює занепокоєння, що Китай може спробувати повторити російське вторгнення в Україну, взявши під контроль спірні території, такі як Тайвань.

Пекін також нещодавно заявив про свої претензії на суверенітет над Тайванською протокою і більшою частиною Південно-Китайського моря, всупереч міжнародному морському праву і майже всім іншим країнам світу.

“Добрі друзі” Путін і Сі

Хоча Китай офіційно дотримується нейтралітету щодо російсько-української війни, Путін має дружні стосунки з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, і зв'язки між двома країнами зміцнюються, оскільки війна в Україні продовжує вирувати.

Раніше цього місяця Сі похвалив свого “доброго друга” Путіна у новорічному посланні, відзначивши, що “китайсько-російські відносини зберігають здоровий і стабільний розвиток і неухильно рухаються в правильному напрямку”, незважаючи на “турбулентну регіональну і міжнародну ситуацію”.

Торгівля між Китаєм і Росією значно зросла минулого року, в той час як російсько-китайське партнерство також надало Росії можливість обійти санкції, запроваджені Заходом після початку вторгнення в Україну майже два роки тому.

Від чого залежить виживання України

Американські чиновники нещодавно заявили, що китайські банки, які ведуть бізнес з Росією, можуть незабаром зіткнутися з власними санкціями. У відповідь низка китайських державних банків посилила обмеження на фінансування російських клієнтів.

Попередження Шаппса про потенційне заохочення, яке Китай може отримати від перемоги Росії, пролунало після того, як він пообіцяв, що Велика Британія “націлена на довгострокову перспективу” у наданні допомоги Україні. Він стверджував, що виживання України залежить від того, чи вирішать інші союзники “посилити” свою допомогу.

Потік західної допомоги Україні значно сповільнився протягом 2024 року: 60 мільярдів доларів американської допомоги досі заблоковані в Конгресі, а ще 54 мільярди доларів допомоги Європейського Союзу зупинилися після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого іноді називають союзником Путіна, наклав вето.

Цього тижня представники Пентагону оголосили, що вони більше не можуть надсилати Україні зброю та обладнання з американських запасів через тупикову ситуацію, а міністр оборони Ллойд Остін закликав союзників “копати глибше” за відсутності американської допомоги.

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