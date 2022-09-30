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"Неможливо навіть полічити кількість загиблих та поранених": Федоров про ракетний удар по Запоріжжю

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"Неможливо навіть полічити кількість загиблих та поранених": Федоров про ракетний удар по Запоріжжю

Фото: Іван Федоров

Російська ракета влучила в колону цивільних авто на виїзді з Запоріжжя, кількість жертв поки невідома.

Станом на 9 ранку неможливо навіть полічити кількість загиблих та поранених людей у результаті російського ракетного удару по колоні цивільних авто у Запоріжжі.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, серед постраждалих є мелітопольці.

Федоров пояснив, що люди чекали на виїзд із Запоріжжя в бік тимчасово окупованих територій, коли прилетіла ракета.

"Вони щодня виїжджають із обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад", - написав він.

Нагадаємо, близько 7:10 ранку 30 вересня в Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Росія вдарила по місту ракетами. За словами очевидців, було чутно понад 12 вибухів.

Згодом стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з міста. 

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