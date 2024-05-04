Необхідні ППО та зброя: Зеленський звернувся до партнерів та показав удари РФ по Україні

Президент Володимир Зеленський наголосив, що вчасні й достатні рішення про ППО для України, вчасне постачання зброї для військових – це те, що необхідно просто зараз для захисту життя.

Про це глава держави написав у Telegram і опублікував відео наслідків ударів РФ по містах України.

"Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області. Терористи здійснили понад 380 обстрілів наших міст та регіонів лише за цей тиждень. І так – кожен тиждень цієї війни. Щоденний свідомий російський терор проти людей, наших міст і сіл можна зупинити. У партнерів є всі необхідні системи, вся необхідна зброя, щоб Україна змогла захистити життя", - наголосив президент.

Зеленський також подякував всім лідерам і державам, які розуміють, що оперативність у постачанні та повнота реалізації домовленостей – це те, що захищає не лише українців, а й кожен народ, проти якого може бути націлений терор Росії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна на порозі "нового етапу" війни з Росією.

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