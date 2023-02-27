Необхідність посилення ППО, зокрема за допомогою літаків F16: про що говорили Залужний та Міллі

Валерій Залужний наголосив, що кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки - це врятовані життя українських військових та мирних громадян.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі наголосив на необхідності посилення системи протиповітряної оборони України, зокрема за допомогою бойових літаків F16.

Про це Залужний повідомив у Facebook.

"Ми традиційно приділили увагу питанням постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, ситуації на лінії фронту та подальшим планам Сил оборони нашої держави щодо деокупації її території", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

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Залужний також зазначив, що "актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й через надання багатоцільових бойових літаків F16".

Головнокомандувач ЗСУ подякував Міллі, керівництву та народу Сполучених Штатів Америки за послідовну підтримку України у боротьбі з неспровокованою та невиправданою агресією Росії.

"Кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки - це врятовані життя українських військових та мирних громадян. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно переможемо", - заявив Валерій Залужний.

Нагадаємо, за підсумками останнього саміту "Рамштайн" союзники вирішили виділити Україні танки та бронетехніку, засоби ППО та боєприпаси.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що західні союзники сповнені рішучості продовжувати підтримку України та вірять в успіх українських військ під час весняного наступу.

Вже домовляється сам Залужний: про що командувач ЗСУ говорив з генералом США?

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