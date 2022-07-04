"Необхідно атакувати аеродроми": генерал США розповів, як протидіяти ракетним ударам окупантів

Американський генерал закликав атакувати аеродроми, які окупанти використовують для ракетних ударів по Україні.

Для протидії ударам російської авіації із застосуванням крилатих ракет необхідно атакувати аеродроми, які використовуються літаками окупантів.

Про це заявив у коментарі Guildhall екскомандувач армією США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес.

"Коли ми говоримо про ракети і крилаті ракети, які запускають із території Росії та Білорусі, то щоб протидіяти їм, необхідно атакувати аеродроми, з яких злітають такі літаки. Або знайти метод порушити логістику доправлень таких ракет до місць запусків", – зазначив Годжес.

Нагадаємо, що Росія наразі застосовує дальню бомбардувальну авіацію зі здебільшого старими радянськими ракетами.