"Необов’язково ставати гарматним м’ясом": в ГУР розповіли подробиці, як військові РФ здаються в полон та зробили анонс

Під час спецоперації “Бариня” українській розвідці вдалося переконати здатися у полон 11 військовослужбовців РФ. Зараз вони перебувають під гарантіями безпеки.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

"Чотири місяці тривала спецоперація "Бариня", в ході якої кадровий російський військовий перейшов на бік України і в ході реалізації спецоперації йому вдалося переконати... 11 російських військовослужбовців добровільно здатися в полон під гарантії безпеки... 3 партії, відповідно 4, 4 й 3 російських військовослужбовці були виведені за лінії фронту і сьогодні знаходяться в безпеці під захистом женевських конвенцій. Частина з них думає над тим, щоби погодитись піти на обмін і повернутись додому. Україна таку можливість надає, тому що і тих, хто здається добровільно за проєктом "Хочу жить", ми вказуємо, як захоплених в полон. Це дозволяє поповнювати обмінний фонд”, - розповів Андрій Юсов.

За його словами, українські військові отримали від чоловіків, яки добровільно здалися в полон, цінну інформацію.

“Безумовно, такі операції, як "Бариня" і "Синиця" з вертольотом Мі-8... показує на весь світ, але насамперед навіть російським військовослужбовцям і російському так званому суспільству... що Україна цивілізована держава... Той захист, який обіцяє Україна, це не порожні слова... Це спричиняє збільшення кількості звернень російських військовослужбовців до гарячих ліній, зокрема проєкту "Хочу жить". Там є люди, які розуміють, що необов’язково ставати гарматним м’ясом, необов’язково ставати воєнним злочинцем... Є вибір завжди, і цей вибір Україна дає і гарантує його виконання і реалізацію”, - підкреслив представник ГУР.

Він також підкреслив, що левову частку цих операцій, зокрема, і санкціонує, і продукує назви генерал Буданов.

“За кожною з них стоїть певний символізм… Але далі буде ще ціла низка операцій і вони зараз в роботі, реалізація яких дозволить в повній мірі осягнути задум”, - зазначив Юсов.

Нагадаємо, що у Повітряних силах оцінили ризик ударів з території Білорусі.

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