Неочікувана проблема з F-16: попередній досвід виявився небезпечним для українських пілотів 

У кризових ситуаціях м'язова пам'ять та вже автоматизовані навички керування літаками радянського зразка можуть стати головною проблемою для українських пілотів F-16.

Максимально скорочений термін навчання на американських винищувачах F-16 у поєднанні з необхідністю кардинально змінити тактику пілотування стали величезним викликом для українських льотчиків і додатковим ризиком у майбутніх екстремальних ситуаціях на полі бою.

Про це розповів експерт з бойових дій у повітрі Майкл Бонерт виданню Business Insider.

За словами експерта, радикально відмінні навички, які занадто швидко довелося опанувати українським пілотам, ускладнюють для них подолання "старих звичок і м'язової пам'яті". Він зазначив, що українці проходять повну програму підготовки всього за 9 місяців, тоді як їхні колеги з країн НАТО навчаються керувати винищувачами щонайменше три роки. А в екстремальних ситуаціях тіло людини автоматично намагається виконати такі дії, які їй краще відомі.

Одна з ключових відмінностей літаків радянського зразка від винищувачів F-16 полягає в самому принципі керування. Літаки радянської епохи оснащені гідравлічними системами на відміну від F-16, які керуються за допомогою комп'ютерів та електродистанційного керування.

"Це означає, що F-16 не тільки більш маневрові, а й більш чутливі", – пояснив Бонерт.

Він зазначив, що пересадити пілотів на нові літаки можна навіть з пів року, але для того, щоб у них сформувалася стійка м'язова пам'ять, необхідні "чотири-п'ять-шість років" практичних польотів і регулярних занять на тренажерах-симуляторах.

Видання з посиланням на слова різних експертів у сфері військової авіації зазначає, що недостатня підготовка пілотів наразі не дозволяє Україні використовувати винищувачі F-16 на повну силу. До того ж поки пілоти не набудуть необхідного досвіду, зберігається надто високий ризик фатальних помилок в екстремальних ситуаціях.

"Старі звички важко викорінити. Вони [українські ВПС – ред.] мають бути готовими прийняти нові концепції та навчання, а також переписати військові підручники", – зауважило видання.

Нагадаємо, в Пентагоні розповіли, що тренування нової групи українських пілотів на винищувачах F-16 у США будуть ретельно сплановані і почнуться після того, як курсанти опанують англійську мову.

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