Непал вимагає від РФ негайно припинити вербування своїх громадян і сплатити компенсацію сім'ям загиблих

У Непалі заявили, що Росія завербувала на війну в Україні понад 200 їхніх громадян. Близько 14 людей з числа найманців загинули.

Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд в інтерв'ю АР.

"Ми попросили Росію негайно припинити вербування непальських громадян до своєї армії, негайно повернути тих, хто вже служить в армії, репатріювати тіла загиблих, а також вилікувати і повернути тих, хто був поранений в ході бойових дій", — заявив Сауд.

Непал також вимагає від Росії грошової компенсації сім'ям загиблих під час бойових дій непальців, а також повернення тіл людей на батьківщину, адже їхні родичі хочуть здійснити кремацію згідно з релігійними ритуалами.

Сауд зазначив, що Непал має інформацію про п’ятьох непальців, які воювали на боці росіян і зараз перебувають в українському полоні. Він закликав РФ вжити заходів для звільнення громадян.

Також в МЗС Непалу заборонили громадянам їздити до Росії чи України з метою працевлаштування. Там заявили, що багато з непальців були завербовані російською армією для участі у війні проти України.

У січніт2024-го Сауд зустрівся з російськими офіційними особами на полях саміту Руху неприєднання в Уганді та обговорив цю проблему з ними.

"Ми чітко передали їм, що наших громадян заборонено вербувати в армію, і необхідно негайно відправити їх назад", — сказав Сауд.

Як пише АР, російські офіційні особи не коментують вербування іноземних громадян на військову службу в Україні на боці РФ, але ЗМІ повідомляють, що разом з непальцями російські військові завербували громадян Куби.

ТСН.ua раніше повідомляв, що росіяни у Непалі заохочують місцевих жителів вступати до російської армії, а потім іноземці відправляються воювати проти України.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донеччини були помічені найманці з Малайзії, яких Росія завербувала на війну проти України. Про це заявили у ЦНС, а також додали, що в складі Збройних сил РФ неодноразово були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись найманством.

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