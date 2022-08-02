Непередбачуваність Путіна: Напередодні річниці застосування ядерної зброї експерти нагадали, як вберегтись

Ядерна зброя - це найпотужніша зброя у світі, але і від неї можна себе вберегти, йдеться в ТСН.

«Принципова різниця - це потужність. Якщо в калібрі ну 400 кілограмів тротилу, а ядерна зброя вимірюється кілотоннами -тобто тисячами тонн тротилу, або мегатонами, тобто мільйонами тонн тротилу», - пояснює науковець Глеб Репіч.

Її використали лише раз. «Були скинуті бомби на Хіросіму і Нагасаки. Це якраз серпень 1945 року. Прискорити капітуляцію Японії, як остання країна, яка виступала на боці третього рейху», - нагадує директор державного архіву українського інституту національної пам'яті Ігор Кулик .

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Однак нині ядерна небезпека актуальна як ніколи, а для України особливо. Бо країна-агресор і її навіжені керманичі неодноразово натякали, що завжди готові ії застосувати

ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Ми сподіваємось, що це лишиться залякуванням з боку ворога. Однак ми мусимо знати алгоритм дій, якщо росіяни таки застосують ядерну зброю. Який її вплив, які масштаби руйнувань і головне, як захистити себе і свій дім?

Ядерна зброя може бути стратегічна чи тактична. Різниця в потужності та способах використання. Вони різноманітні і непередбачувані. «Використання тактичної зброї встановити перед вибухом ми не зможемо. Ми зможемо констатувати факт, що ядерний вибух відбувся», - зазначає військовослужбовець ТрО Володимир Порватов.

Доктор біологічних наук Національного центру радіаційної медицин називає чотири фактори її впливу. «Перше - це світовий спалах, який просто випалює все. Багато хто пам’ятає фотографії відбитків силуетів людей на стіні будинку Хіросіми. Людини вже немає, вона випарувалася, а відбиток залишається», - нагадує Вадим Чумак.

Наступний фактор вже добре відомий багатьом українцям, щоправда, в цьому випадку, він більш потужний. Це – ударна хвиля. «Тому в певному радіусі всі будинки, все зноситься. Так само і люди гинуть. Далі люди гинуть від уламків, скло», - додає науковець.

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А ще - радіація. Чим більша доза, тим страшніші наслідки. «Доза один зиверт – це вже гостра променева хвороба - головний біль, блювання, зміни в картині крові. Ці симптоми потім зникають, а потім знов повертаються і накатує променева хвороба», - попереджає Чумак.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО…

Тут грає два фактори – удача, бо чим ви далі від епіцентру вибуху, тим більше шансів вижити. «В радіусі 2,5-3 тисячі метрів, ураження буде практично 90%. Постраждає 90% людей, озброєння, будівель», - зазначає військовий.

І другий - готовність. Передбачити, що ворог використає саме ядерний, а не звичайний заряд - неможливо. Тому краще кожну тривогу оцінювати як максимально небезпечну. Треба запам’ятати - не дивіться на вибух. «Одразу відвернутися в зворотньому напрямку, бо зразу іде світлове випромінювання яке палить сітчатку ока», - додає Володимир.

Друге – врятуйтеся від механічних пошкоджень. «Не бігаєм, не шукаєм, де ми сховаємось. Навіть, якщо ми перебуваємо на такій місцевості, краще просто впасти обличчям в зворотньому напрямку від вибуху. Притиснути руки під себе», - вчить боєць.

А після цього намагатися заховатися в укритті, заглибину із дахом. Залишатися на вулиці після ядерного вибуху небезпечно. «У людини є десь 10-15 хвилин, аби знайти собі укриття від цих опадів. Тому що якщо вони потраплять на людину, це точно викличе смерть», - попереджає науковець.

Краще вдягнути респіратор та прикрити тіло. «Достатньо навіть ганчіркою закритись, щоб добратися до сховища. Якщо є така можливість, максимально закрити всі частини тіла, бо опади, які будуть після ядерного вибуху, вони попадуть на шкіру», - каже Володимир Порватов.

Заходити до бомбосховища в забрудненому одязі не можна. «Якщо ми в футболці, її не треба знімати. Ми її розрізаємо, щоб на нас нічого не посипалось. Враховуємо, куди іде вітер, якщо у нас повітря звідти, то ми розвертаємось обличчям до повітря. Скидаємо позаду себе», - пояснює військовий.

То ж до тривожної валізки варто додати змінний одяг, а продукти і воду потрібно додатково захистити ще й від радіації. «Харчування мінімум на 2 доби. Їжа має бути герметично запакована. це можуть бути консервні банки. Вакуумні пакунки», - додає військовий.

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Радять запастить радіоприймачем та кнопковим телефоном, бо Інтернет в районі вибуху зникне. Закрийте всі шляхи доступу повітря з вулиці. Щодо гігієни - вода у водогоні може бути заражена. Але можна використати воду зі зливного бачка. Та чекайте, коли можна буде вийти на поверхню. «Оптимально 48 годин. Цей спад уже буде на два порядки. Дози впадуть дуже сильно», - зазначає науковець.

Проте наслідки опромінення у будь-якому випадку дадуться взнаки.

«Коли частинка якась випромінювання потрапляє в наш організм, перше, з чим воно стикається, це з молекулою води. Він має досить енергії, щоб розірвати цей зв'язок. Оці радикали реагують з цими ДНК, вони їх пошкоджують. Клітина не може функціонувати з поламаною ДНК, вона гине - випадає волосся, страждає шкіра, епітелій нашого кишковика, страждає кістковий мозок, клітини, які роблять еритроцити, лейкоцити», - повідомляє Репіч.

І можуть переслідувати ще багато років після вибуху. «Не всі захворіють, а хтось, тут як кому пощастить. А інший вимір – вони з’являються не одразу… До цих ефектів належить рак, рак крові, рак легенів, катаракта», - повідомляє Вадим Чумак.

Стратегічна ядерна зброя несе ті самі небезпеки, але в незрівнянно більшому обсязі. Застосування її - майже гарантована загибель мільйонів людей не тільки в Україні, бо на кожен пуск ракети буде пуск у відповідь. І для знищення людства вистачить навіть десятої частини накопиченого арсеналу.

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