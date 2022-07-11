"Непогано влучили": загарбник розповів, як ЗСУ в Херсоні ліквідували командування окупаційної армії

Російський загарбник у розмові, яку перехопило ГУР МО, розповів, що ЗСУ ліквідували 12 посадовців із командування окупаційної армії.

Також росіянин підтвердив успішне знищення російських складів зі зброєю на Херсонщині.

Про це йдеться у розмові росіянина з другом, яку перехопило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант розповідає, що ЗСУ в Херсоні обстріляли штаб командування російської армії на південному напрямку. Як наслідок, загинуло 12 високопоставлених командирів.

Також загарбник розповідає, що українським захисникам вдалось "накрити" ворожий склад з боєприпасами. Як наслідок - окупанти втратили багато боєприпасів.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомляв про те, що ЗСУ завдали удару по складу-базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині. Відомо про понад 100 вбитих і 200 поранених загарбників.

Також в Одеській ОВА підтвердили знищення командного пункту "Росгвардії" на Херсонщині.

В ОК "Південь" додали, що українські захисники на Херсонщині знищили чотири ворожі склади з боєприпасами.

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