"Непогано влучили": загарбник розповів, як ЗСУ в Херсоні ліквідували командування окупаційної армії

Російський загарбник у розмові, яку перехопило ГУР МО, розповів, що ЗСУ ліквідували 12 посадовців із командування окупаційної армії.
Також росіянин підтвердив успішне знищення російських складів зі зброєю на Херсонщині.
Про це йдеться у розмові росіянина з другом, яку перехопило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Окупант розповідає, що ЗСУ в Херсоні обстріляли штаб командування російської армії на південному напрямку. Як наслідок, загинуло 12 високопоставлених командирів.
Також загарбник розповідає, що українським захисникам вдалось "накрити" ворожий склад з боєприпасами. Як наслідок - окупанти втратили багато боєприпасів.
Нагадаємо, раніше Арестович повідомляв про те, що ЗСУ завдали удару по складу-базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині. Відомо про понад 100 вбитих і 200 поранених загарбників.
Також в Одеській ОВА підтвердили знищення командного пункту "Росгвардії" на Херсонщині.
В ОК "Південь" додали, що українські захисники на Херсонщині знищили чотири ворожі склади з боєприпасами.
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