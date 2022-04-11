"Непохитна підтримка України": Канада запровадила санкції проти оборонної промисловості Росії

Організації надавали підтримку російським військовим.

Канада оголосила про запровадження санкцій проти 33 підприємств російського оборонного сектору, які причетні до підтримки російських військових у війні проти України.

Про це повідомив уряд Канади.

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Ці заходи передбачають заморожування активів та заборону діяльності з такими об’єктами, як Московський фізико-технічний інститут, СПБ "Інтеграл" та АТ "Суднобудівний завод "Вимпел".

"Канада завжди була і завжди підтримуватиме Україну. Сьогоднішні заходи – останній приклад нашої непохитної підтримки України та її народу", – заявила міністерка закордонних справ Мелані Жолі.

Нагадаємо, Єврокомісія включила 21 російську авіакомпанію до “чорного списку”, бо вони не відповідають міжнародним стандартам.

Зокрема, до списку потрапили й найбільші авіакомпанії Росії – "Аерофлот", "Росія", "Побєда", Utair та S7. Тепер цим компаніям заборонені польоти в межах Євросоюзу.

Тим часом країни Європейського Союзу розглядають шостий пакет санкцій проти РФ, який включає обмеження щодо енергетичного сектора. Про це повідомили міністри МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс та Данії Йєппе Кофод у Люксембурзі, пише CNN.

"Я радий, що Єврокомісія дала ясно зрозуміти, що ми починаємо роботу над шостим пакетом з «нафтовою опцією». Сподіваюся, цього разу спрацює", – заявив Ландсбергіс.

Нагадаємо, 8 квітня ЄС затвердив п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, закриття портів для російських кораблів, санкції проти банків та фізосіб.

У разі повного ембарго на російські енергоносії РФ втратить понад $130 млрд доходів на рік. Заборона на імпорт вугілля матиме найменший вплив серед всіх енергоносіїв. Ціна питання – $3,5 млрд на рік. Це менше, ніж оціночна вартість техніки, яку РФ втратила тільки за перші два тижні боїв з українською армією.

7 квітня Європейський парламент закликав Раду ЄС запровадити додаткові санкції проти РФ за її війну проти України. Серед заходів — повне ембарго на енергоносії з РФ.

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