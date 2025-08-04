Непоправні втрати для РФ: Тимочко назвав вразливі до ударів критичні об’єкти

Атаки по об’єктах у Росії / © ТСН.ua

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Удари по нафтопереробних заводах Росії ефективні, адже саме з таких галузей наповнюється бюджет країни-агресорки, який потім витрачається на війну. Але є ще інші критичні для ворога підприємства — це військові заводи.

Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів «24 Каналу».

Тимочко зауважив, що під дронову атаку вже потрапляли заводи «Ростеху» –найбільшої російської державної корпорації, аналога «Укроборонпрому». Там росіяни виготовляють технічне обладнання у галузі шифрування, радіоелектронної боротьби, ракет, компонентів до них, антен.

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«Це те, що вдалося знищити на двох заводах. Ми розуміємо, що на нафтопереробних заводах працюють здебільшого звичайні фахівці. А на технологічних підприємствах — інженери, технологи, конструктори. Там концентрація наукових знань дуже висока», — звернув увагу військовий.

Йдеться не лише про втрату матеріальних потужностей — це серйозний удар по оборонному потенціалу. Адже знищене обладнання не має подвійного призначення, воно використовується виключно в інтересах російського військово-промислового комплексу. Особливо критично це в теперішніх умовах, коли системи радіоелектронної боротьби, засоби контролю за горизонтом і управління авіацією відіграють ключову роль у війні.

«Саме таке обладнання виготовляли на цих заводах. Щонайменше ланцюги безперервної роботи розірвані. Знищення таких фахівців разом з обладнанням — це те, що Росія не зможе компенсувати«, — акцентував голова Ради резервістів.

Він вказав, що атакований у Пензі завод був новим і мав сучасне обладнання. Підприємство відкривали у період великого економічного розквіту Росії. Тоді ще не діяли антиросійські санкції, тому не виключено, що певне обладнання могло надходити з Європи.

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Фото та відео з заводу у Пензі немає через високий режим секретності. Ймовірно, людей відселили якнайдалі на кілька кілометрів, коли відкрили підприємство.

Нагадаємо, дрони другу ніч поспіль атакували Вороніж у Росії: 4 серпня там пролунали не менше п’яти вибухів. Росіяни заявляли в соцмережах про роботу протиповітряної оборони.

Цієї ж ночі безпілотники вдарили по залізничній станції «Арчеда» у Волгоградській області Росії. Ця станція — важливий елемент ворожої військової логістики.