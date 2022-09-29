"Неповна рота намагається атакувати позиції ЗСУ": військовий експерт розповів про ситуацію на Донеччині

Окупанти продовжують атакувати на Донеччині, а українські захисники тримають рубежі. При цьому кількість сил загарбників суттєво зменшилася - якщо раніше ходили в атаку батальйонами щонайменше з двох рот, то зараз йде лише одна рота.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Бої на Донецькому напрямку від Сіверська до Мар'їнки продовжуються. Саме продовжуються атакуючі дії з боку супротивника. Але зараз більш-менш наша оборона зміцнилася, ми тримаємо рубежі та просто завдаємо їм вогневих втрат. Як свідчать дані з відкритих джерел, атаки проводять не батальйонні тактичні групи, тобто в атаку ходять роти, а це набагато менше людей. Якщо батальйон йде зазвичай двома ротами, це близько двохсот чоловік, то тепер неповна рота намагається атакувати наші позиції і то атакує, тому що це переважно найманці, до 80%, і, відповідно, вони атакують незалежно від втрат. Скільки б їх там не вбили, вони однаково атакуватимуть, вони воюють за гроші", - зазначив він.

Жданов додав, що своєю чергою ув'язнені, яким обіцяли амністію, ще не зрозуміли, куди вони потрапили.

"А ті, які ув'язнені їх поповнюють, зрозуміло, воюють за свою свободу щодо того, що сподіваються вижити і що через шість місяців отримають амністію. Вони просто не зрозуміли, куди вони потрапили. Жодної амністії через шість місяців не буде. Вона формально можливо, але додому їх ніхто не відпустить. Ніхто їм не скаже через шість місяців: ваш контракт закінчився, можете їхати додому. Нехай запитають тих контрактників, які вже по півроку пишуть рапорту про те, що у них закінчився контракт. Виходів із цієї війни для російського громадянина є лише два: двохсотий чи трьохсотий, і то після легких поранень усіх повертають у лад, тільки важке поранення може дати вам квиток додому", - заявив він.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов вважає, що війна в Україні не триватиме кілька років. Він зауважує, що навіть новий людський ресурс Росії не допоможе їй виграти цю війну.