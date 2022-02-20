Неповнолітні, пенсіонери та криміналітет: хто потрапляє під примусову "мобілізацію" в ОРДЛО

Неповнолітні, пенсіонери та криміналітет: хто потрапляє під примусову "мобілізацію" в ОРДЛО

Мешканців ОРДЛО зупиняють на вулицях спеціально створені "патрулі".

Бойовики насильно забирають до лав незаконних збройних формувань мешканців окупованого Донбасу. Зокрема, терористи примусово "мобілізують" пенсіонерів, неповнолітніх юнаків та представників криміналітету.

Про це інформує оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зазначається, що окупанти забирають всіх хто потрапляє у їхнє поле зору: людей із захворюваннями, представників криміналітету, людей похилого віку та навіть неповнолітніх. Тим, хто відмовляється, погрожують реальними тюремними строками.

"Важливо щоб майбутнє гарматне м'ясо, а саме таке ставлення окупаційної влади до громадян, могло тримати у руках зброю", — пишуть в ОТУ "Схід".

Нашим військовим стало відомо, що мешканців ОРДЛО зупиняють на вулицях спеціально створені "патрулі". На всіх пунктах виїзду за межі окупованого Донбасу всіх чоловіків забирають та відправляють до пунктів збору на спеціально підготовлених для цих цілей військових автомобілях. Також були зафіксовані випадки коли людей заманювали під виглядом так званої "евакуації".

Нагадаємо, 18 лютого бойовики влаштували 53 обстріли на Донбасі. Під удари потрапили 30 населених пунктів.

Цього ж дня раптово ватажки бойовиків заявили про примусове вивезення жителів ОРДЛО до Росії. Після примусового вивезення населення в ОРДЛО оголосили "мобілізацію".