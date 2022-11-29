Неправильно оцінили можливість України дати відсіч Росії: ЗМІ пишуть про розслідування у Вашингтоні

Багато американських чиновників з ЦРУ, Пентагону та Білого дому вірили, що Росія швидко завоює Україну після вторгнення у лютому. Але Україна встановила ефективну оборону , і російські війська відступили на деяких ділянках після запеклих контратак.

За інформацією видання The Daily Beast, у Вашингтоні почалися перевірки після неправильних прогнозів щодо стійкості України у боротьбі з РФ.

Також читайте Боротьба між двома концепціями: чому США та Німеччина не хочуть надати Україні необхідну зброю

У виданні зауважують, що США просто не очікували, що опиниться втягнутим у великий міжнародний конфлікт, який може тривати роками.

Так, на початку війни Росія мала близько 900 тис. військовослужбовців порівняно з 196 600 військовими в Україні. Тому багато експертів і колишніх військових не давали Україні шансів вистояти.

"Я, як і багато інших людей, неправильно оцінив військовий потенціал Росії до початку цієї війни. Я думав, що вони набагато краще підготовлені до такої війни. Це війна високої інтенсивності, яку росіяни сподівалися скоро закінчити", – сказав в інтерв’ю бригадний генерал армії США у відставці Кевін Раян.

Він зізнається, що серед експертів існує тенденція переоцінювати можливості супротивника, а не лише росіян чи китайців.

Джеффрі Прайс, колишній високопосадовець Пентагону, який вів переговори щодо угод про ядерне роззброєння з Росією, Україною, Білоруссю та Казахстаном, сказав в інтерв’ю, що Росія "мала величезну кількість" бойової потужності, але "використала її дуже, дуже погано".

За словами Прайса, однією з фундаментальних проблем для Росії було те, що вона не змогла досягти переваги в повітрі в Україні.

Сьюзен Чо, колишня офіцерка армії США, яка працювала в розвідці, сказала, що бої – це не лише питання зброї та особового складу.

"Існують інші фактори, які відіграють величезну роль у визначенні результату війни, зокрема лідерство, тактика, темп і моральний дух військ, і ці фактори набагато складніше оцінити до війни", — зазначила вона.

Також читайте Війна дронів в Україні: як аеророзвідка шукає російські позиції

Експерт із ядерної війни Х’ю Гастерсон зазначає, що прогнози щодо майбутніх війн зазвичай ґрунтуються на досвіді попередніх воєн. Тоді як українці інноваційно використовували турецькі байрактари, або звичайні цивільні дрони. Цього, мовляв, ніхто не міг передбачити.

За його словами, війни виграють тактичні інновації, блискучі командири, моральний дух, витривалість і цивільна солідарність. І стверджувати, що українці у цьому здобудуть успіхи ніхто не наважувався.

Підполковник у відставці Хантер Ріплі Ролінгс своєю чергою певен, що навіть якби Штати достовірно спрогнозували сили України, по великому рахунку це нічого не змінило б. Адже Вашингтон не збирався воювати за нашу державу.

"Ну, ми могли б активізувати та зміцнити наших союзників. Ми, звичайно, могли б розмістити 18-й повітряно-десантний корпус у Польщі, що ми зробили з початку вторгнення. Але ми не збиралися захищати Україну. Ми не збиралися посилати людей, танки та техніку в Україну, щоб безпосередньо їх захищати. Вони стали сильнішими союзниками, але я не знаю, чи ми взагалі бачили в них союзників", – каже він.

Крім того, у виданні звертають увагу, що одним з аспектів невдач розвідки США є те, що в останні десятиліття акцент було зміщено на боротьбу з тероризмом, а не на зіткнення з великими державами.

Тепер Росія погрожує використанням ядерної зброї, тому розвідувальні служби намагаються оцінити, наскільки реальна ця загроза.

Раніше повідомлялося, що США та Росія під час війни в Україні лише один раз скористалися гарячою лінією "деконфліктної ситуації".

Нагадаємо, що риторика Кремля за час війни змінилася від тези про захоплення Києва "за три дні" до розмов про мир.

Читайте також: