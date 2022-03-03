"Непридатна для інвестицій": Лондонська біржа зупинила торги російських компаній

FTSE Russell заявив, що складові російського індексу, які котируються на Московській біржі, будуть вилучені за нульовою вартістю.

Лондонська біржа зупинила торги акціями 27 емітентів із вагомими зв’язками з Росією, Morgan Stanley виключив їх з індексів країн, що розвиваються, адже країна тепер "не придатна до інвестицій".

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву LSE.

Серед компаній, які виключені з торгів на біржі – En+, Сбєрбанк, Газпром, Лукойл і Полюс. LSE повідомили, що їхнє виключення з торгів пов'язано з війною в Україні.

Індексний бізнес LSE, FTSE Russell, заявив, що російські акції будуть вилучені з усіх його індексів акцій після початку торгів 7 березня. Financial Times пише, що такий крок знаменує собою різкий розрив з останніми двома десятиліттями, коли Лондон став основним офшорним центром для ведення бізнесу російських компаній і олігархів.

FTSE Russell заявив, що складові російського індексу, які котируються на Московській біржі, будуть вилучені за нульовою вартістю. Будь-які російські глобальні депозитарні розписки — сертифікати, які дозволяють інвесторам робити ставки на російські акції на світових ринках — також будуть видалені з нульовою вартістю.

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Крім того, за підсумками консультацій, проведених MSCI, інвестори назвали російські активи "непридатними для інвестицій" та закликали вилучити російські цінні папери з індексів Morgan Stanley для ринків, що розвиваються.

Як повідомлялось, акції російського "Сбербанку" на Лондонській фондовій біржі втратили понад 90% вартості з початку торгів у середу, 2 березня, обвалившись до $0,01.