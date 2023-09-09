Непридатні до військової служби тепер проходитимуть ВЛК щороку: юрист назвав нюанси

Юрист вважає, що рішення є не доцільним на сьогодні.

Відтепер призовникам в Україні, яких визнали тимчасово непридатними, надаватимуть відстрочку від призову на військову службу терміном до року, після чого проводитимуть повторний медичний огляд.

Нюанси таких нововведень пояснив юрист Володимир Романчук.

Зазначимо, що контроль над такими непридатними особами зобов’язані здійснювати ТЦК та СП.

Проте, за словами адвоката, ця додаткова вимога лише обтяжуватиме й без того перевантажені територіальні центри комплектування.

"Також вона передбачає, що тимчасово непридатний призовник щороку витрачатиме кілька тижнів на здавання аналізів, відвідування лікарів і проходження ВЛК", - наголосив юрист.

Зокрема, оновлення торкнулися методології визначення ступеня придатності до військової служби, переліку хвороб, а також розширили обов’язки ВЛК.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні можуть мобілізувати осіб із інвалідністю, непридатних до військової служби та багатодітних осіб.

Додамо, що відмовитися від мобілізації в Україні можна, адже це не рабська держава. Однак у разі відмови військовозобов’язаний нестиме за це відповідальність.

Також в Україні хочуть переглянути питання щодо мобілізації студентів. У Верховній Раді підготували відповідний законопроєкт.

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