"Неприйнятний варіант": Верещук розповіла про лист від РФ щодо гуманітарних коридорів

За словами міністерки, українці не поїдуть до Білорусі з тим, щоб потім літаками полетіти до РФ.

До України надійшов лист з РФ з пропозицією, враховуючи особисте прохання президента Франції Еммануеля Макрона, оголосити режим тиші з 10 години 7 березня 2022-року і відкрити гуманітарні коридори.

Про це у відеозверненні у понеділок, 7 березня, повідомила віцепрем'єрка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Вчора опів на першу ночі до нас надійшов лист з РФ, в якому вони запропонували, враховуючи особисте прохання президента Франції Еммануеля Макрона, оголосити режим тиші з 10 години 7 березня 2022-року", - зазначила вона.

Також, за словами Верещук, росіяни запропонували відкрити наступні гуманітарні коридори:

З Києва (Київ, Гостомель, Раковка, Соснівка, Іванків, Горане, Чорнобиль, Гдень, Гомель) з доставкою авіаційним транспортом на територію РФ.

(Київ, Гостомель, Раковка, Соснівка, Іванків, Горане, Чорнобиль, Гдень, Гомель) з доставкою авіаційним транспортом на територію РФ. З Харкова : Харків, Нехотіївка, Білгород, далі автомобільним і залізничним транспортом в обрані пункти призначення, або пункти тимчасового розміщення.

: Харків, Нехотіївка, Білгород, далі автомобільним і залізничним транспортом в обрані пункти призначення, або пункти тимчасового розміщення. З Сум: Суми, Суджа, Білгород, далі автомобільним і залізничним транспортом в обрані пункти призначення, або пункти тимчасового розміщення.

"Як ви бачили, зранку з'явилася інформація, що нібито РФ в гуманних цілях відкриває гуманітарні коридори і режим припинення вогню задіюється з 10-ї ранку. Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванківа з Димера, Вишгорода в Білорусь з тим, щоб потім літаками полетіти в РФ", - сказала Верещук.

За словами міністерки, Україна у відповідь на таке звернення направила своє бачення, як мають виглядати гуманітарні коридори і готова відкрити такі коридори з 10 години сьогоднішнього дня.

Звернення України:

"В пошуках порятунку від гуманітарної катастрофи, яка виникла через постійні обстріли збройними силами РФ житлових районів українських міст і селищ люди від початку вторгнення виїжджають на Захід України, або в країни ЄС. При цьому такої можливості позбавлені люди, які проживають в містах, що оточені збройними силами РФ. У зв'язку з цим, Україна просить про встановлення режиму тиші та відкриття гуманітарних коридорів з 10-ї години 7 березня 2022 року для евакуації людей, зокрема іноземних громадян та більше 2000 студентів:

З міста Буча , Бородянка, Ірпінь, Димер, Іванково Київської області в напрямку Києва з подальшим виїздом залізничним сполученням до Львова, Ужгород, Івано-Франківськ.

, Київської області в напрямку Києва з подальшим виїздом залізничним сполученням до Львова, Ужгород, Івано-Франківськ. З міста Маріуполя в напрямку міста Запоріжжя, Портовське, Мангуш, Республіка, Розовка, Пологи, Оріхов, Запоріжжя.

в напрямку міста Запоріжжя, Портовське, Мангуш, Республіка, Розовка, Пологи, Оріхов, Запоріжжя. З міста Волноваха в напрямку Покровськ: Волноваха, Валеріянівка, Новоандріївка, Вугледар, Покровськ.

в напрямку Покровськ: Волноваха, Валеріянівка, Новоандріївка, Вугледар, Покровськ. З міста Суми в напрямку Полтави: Суми, Голубовка, Вільшане, Недригайлі, Коровенці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

в напрямку Полтави: Суми, Голубовка, Вільшане, Недригайлі, Коровенці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З міста Ізюм : Ізюм, Грушуваха, Пануютине, Лозова.

: Ізюм, Грушуваха, Пануютине, Лозова. З міста Балаклея: Балаклея, Гусарівка Первомайське. Із сіл Ліпци і Стрілеча Харківської області: Стрілеча, Ліпци, Циркуни, кільцева дорога Мерефа.

Балаклея, Гусарівка Первомайське. Із сіл Ліпци і Стрілеча Харківської області: Стрілеча, Ліпци, Циркуни, кільцева дорога Мерефа. З міста Харкова з виїздом залізничним транспортом до Львова, Ужгорода та Івано-Франківська".

Нагадаємо, що напередодні гуманітарний коридор так і не запрацював через обстріли з боку росіян. Окупанти вкотре цинічно обстрілювали шлях, яким мав рухатись гуманітарний конвой.