"Неприйнятний варіант": Верещук розповіла про лист від РФ щодо гуманітарних коридорів

За словами міністерки, українці не поїдуть до Білорусі з тим, щоб потім літаками полетіти до РФ.
До України надійшов лист з РФ з пропозицією, враховуючи особисте прохання президента Франції Еммануеля Макрона, оголосити режим тиші з 10 години 7 березня 2022-року і відкрити гуманітарні коридори.
Про це у відеозверненні у понеділок, 7 березня, повідомила віцепрем'єрка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
"Вчора опів на першу ночі до нас надійшов лист з РФ, в якому вони запропонували, враховуючи особисте прохання президента Франції Еммануеля Макрона, оголосити режим тиші з 10 години 7 березня 2022-року", - зазначила вона.
Також, за словами Верещук, росіяни запропонували відкрити наступні гуманітарні коридори:
- З Києва (Київ, Гостомель, Раковка, Соснівка, Іванків, Горане, Чорнобиль, Гдень, Гомель) з доставкою авіаційним транспортом на територію РФ.
- З Харкова: Харків, Нехотіївка, Білгород, далі автомобільним і залізничним транспортом в обрані пункти призначення, або пункти тимчасового розміщення.
- З Сум: Суми, Суджа, Білгород, далі автомобільним і залізничним транспортом в обрані пункти призначення, або пункти тимчасового розміщення.
"Як ви бачили, зранку з'явилася інформація, що нібито РФ в гуманних цілях відкриває гуманітарні коридори і режим припинення вогню задіюється з 10-ї ранку. Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванківа з Димера, Вишгорода в Білорусь з тим, щоб потім літаками полетіти в РФ", - сказала Верещук.
За словами міністерки, Україна у відповідь на таке звернення направила своє бачення, як мають виглядати гуманітарні коридори і готова відкрити такі коридори з 10 години сьогоднішнього дня.
Звернення України:
"В пошуках порятунку від гуманітарної катастрофи, яка виникла через постійні обстріли збройними силами РФ житлових районів українських міст і селищ люди від початку вторгнення виїжджають на Захід України, або в країни ЄС. При цьому такої можливості позбавлені люди, які проживають в містах, що оточені збройними силами РФ. У зв'язку з цим, Україна просить про встановлення режиму тиші та відкриття гуманітарних коридорів з 10-ї години 7 березня 2022 року для евакуації людей, зокрема іноземних громадян та більше 2000 студентів:
- З міста Буча, Бородянка, Ірпінь, Димер, Іванково Київської області в напрямку Києва з подальшим виїздом залізничним сполученням до Львова, Ужгород, Івано-Франківськ.
- З міста Маріуполя в напрямку міста Запоріжжя, Портовське, Мангуш, Республіка, Розовка, Пологи, Оріхов, Запоріжжя.
- З міста Волноваха в напрямку Покровськ: Волноваха, Валеріянівка, Новоандріївка, Вугледар, Покровськ.
- З міста Суми в напрямку Полтави: Суми, Голубовка, Вільшане, Недригайлі, Коровенці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.
- З міста Ізюм: Ізюм, Грушуваха, Пануютине, Лозова.
- З міста Балаклея: Балаклея, Гусарівка Первомайське. Із сіл Ліпци і Стрілеча Харківської області: Стрілеча, Ліпци, Циркуни, кільцева дорога Мерефа.
- З міста Харкова з виїздом залізничним транспортом до Львова, Ужгорода та Івано-Франківська".
Нагадаємо, що напередодні гуманітарний коридор так і не запрацював через обстріли з боку росіян. Окупанти вкотре цинічно обстрілювали шлях, яким мав рухатись гуманітарний конвой.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 290 од.,
- Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
- артилерійських систем –117 од.,
- РСЗВ - 50 од.,
- засоби ППО - 23 од.,
- літаків – 46 од.,
- гелікоптерів – 68 од.,
- автомобільної техніки - 454 од.,
- кораблі / катери - 3 од.,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.