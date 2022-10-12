"Непроникна завіса проти ворожих ракет": генерал США пояснив, чому не вийде закрити небо над Україною

Генерал США Марк Гертлінг пояснив, що Росія не цілиться в "критичну інфраструктуру" чи "військові цілі", тому це ускладнює роботу ППО.

Незважаючи на заклики влади України та простих жителів "закрити небо" і надати більше систем ППО, повністю вберегтися від повітряних атак РФ навряд чи вийде.

Про це заявив американський генерал, екскомандувач армії США у Європі, військовий аналітик Марк Гертлінг.

За його словами, Путін був просто розлючений від вибуху на Кримському мосту. Гертлінг вважає, що російський диктатор і надалі випускатиме ракети і безпілотники, які коштують мільйони проти цивільних цілей, без впливу на військовий потенціал України. Тобто і надалі здійснюватиме воєнні злочини без досягнення будь-якої стратегічної мети.

"Користувачі Twitter відреагували так само, як ми очікували: "закрити небо і забезпечити білше протиповітряної оборони". Зрозуміла реакція, але корисно проаналізувати, як ці рекомендації надзвичайно важко досягти в короткостроковій (або навіть довгостроковій) перспективі", — каже експерт.

Гертлінг наголошує, що захищати повітря від ракетних атак звучить легко, але зробити це "надзвичайно-надзвичайно важко".

ЗРК Patriot – не панацея

"Багато хто вважає, що застосування систем ППО (наприклад, Patriot) призведе до створення непроникної завіси проти ворожих ракет", – каже генерал. Він спростовує цю тезу.

За його словами, військові планувальники повинні врахувати кілька моментів, перш ніж використовувати різні типи систем ППО:

пускові платформи противника (земля, море, повітря);

потенційні "доріжки" (передбачуваний маршрут, яким пройде ракета противника);

цілі, які хоче вразити ворог;

критичні об’єкти, які треба захистити (наприклад, аеродром, порт, інфраструктура, конкретна будівля, скупчення сил і засобів).

Україна занадто велика, а Росія – занадто підступна

На думку експерта, неможливо розташувати групу систем ППО вздовж українського кордону завдовжки 4000 кілометрів і очікувати, що вони зупинять ракети, запущені з підводних човнів РФ в Азові, або скинуті з російських бомбардувальників, що кружляють на відстані 2500 кілометрів, або ракетних батарей наземного базування в Росії.

"Що робить це (роботу ППО. – Ред.) ще важчим: Росія не цілиться в "критичну інфраструктуру" чи "військові цілі" (для яких у таких регіонах, як Україна, знадобляться буквально сотні систем ППО). Росія тим часом вражає випадкові цивільні цілі, включаючи ігрові майданчики, по всій країні", – каже Гертлінг.

What makes it even harder:

RU is not aiming at "critical infrastructure" or "military targets," (which, in an area like Ukraine would require literally hundreds of ADA systems), RU is striking random civilian targets - to include playgrounds! - all over the country. 11/ pic.twitter.com/lvp9mUJHjn — Mark Hertling (@MarkHertling) October 10, 2022

А як же "купол" Ізраїля?

За словами експерта, славнозвісний ізраїльський "залізний купол" розроблявся протягом кількох років для невеликої території (кілька ключових міст) для протидії ракетам, що надходять із двох конкретних районів: Гази та Південного Лівану.

Складність ППО

Гертлінг пояснює, що сучасні протиповітряні системи:

мають обмежений радіус дії;

надзвичайно складні:

дорогі;

переважно захищають пріоритетні та "фіксовані цілі".

"Багато хто не усвідомлює, що сучасні системи ППО складаються з багатьох елементів, ними надзвичайно важко керувати, їх надзвичайно складно ремонтувати та підтримувати роботу. Пускові установки, радари з фазованою решіткою, командно-контрольні центри. Знову ж таки, надзвичайно дорого, важко підтримувати, важко навчатися", – пояснює генерал.

Підсумовуючи, Марк Гертлінг визнає, що Україні та її союзниками буде важко повністю протистояти всім військовим злочинам Путіна, які, на жаль, включають ракетні удари по цивільних цілях.

Нагадаємо, що за останні три дні Росія активізувала ракетні удари по території України.

Натомість президент Володимир Зеленський представив 11 жовтня на зустрічі G7 формулу миру, яка передбачає надання державі систем ППО та ПРО, збереження територіальної цілісності та покарання для Росії.

Так, Резніков підтвердив прибуття ППО IRIS-T до України. Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони від союзників.

Читайте також: