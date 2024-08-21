"Нептун" у дії: як українська армія використовує власну далекобійну зброю

Українська армія активно застосовує ракетний комплекс "Нептун" для далекобійних ударів по території Росії. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, у ніч на 21 серпня був завданий удар по зенітному ракетному комплексу С-300 поблизу населеного пункту Новошахтинськ у Ростовській області РФ, що знаходиться на відстані 160 км від лінії фронту.

Про це інформує видання Defence Express.

Генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомив, що у ніч на 21 серпня був завданий удар по позиції зенітного ракетного комплексу С-300, який був на території РФ поряд із населеним пунктом Новошахтинськ у Ростовській області РФ, що 160 км від лінії фронту.

А у формулюванні повідомлення є прямий натяк на те, який саме засіб був використаний для удару, бо зазначено, що удар завдавався підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. А єдина відома зброя у розпорядженні ВМСУ із такою дальністю - "Нептун", який вже використовувався для ураження російських ЗРК у поки окупованому Криму у 2023 році.

Офіційно ця ракета була задіяна для ураження захопленого великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський" в окупованому Севастополі 24 березня цього року. Також, за офіційним повідомленням Генштабу від 31 травня цього року, декілька ракет "Нептун" уразили нафтовий термінал в районі порту "Кавказ" на російському березі Керченської протоки.

"Тобто українське військо достатньо активно використовує "Нептун" для ураження різноманітних цілей, а сама ракета дозволяє реалізувати доволі складні удари. Наприклад, навіть для атаки по С-300 під Новошахтинськом необхідно було подолати насичену протиповітряними засобами прифронтову зону та за складним маршрутом облетіти позиції ППО на окупованій території", - кажуть в Defence Express.

Мету ж цього удару також цілком можливо припустити. Справа в тому, що саме у районі цього міста розташований нафтопереробний завод. Він до речі, став першою мішенню для ударів України далекобійними дронами ще у червні 2022 року. Тобто мова йде про створення коридору для ударних БПЛА.

Зазначимо, що наразі немає офіційної інформації щодо модернізації "Нептуна" для ураження наземних цілей. Але перетворення протикорабельної ракети на такий засіб більш ніж складна задача. Бо вона вимагає встановлення систем огинання рельєфу місцевості, систем навігації типу TERCOM та DSMAC, які дозволяють орієнтуватися без супутникової навігації, а також дуже чутливих головок самонаведення.

Нагадаємо, уперше ВМС ЗСУ вдарили ракетами вітчизняного виробництва "Нептун" по фрегату "Адмірал Ессен", коли він підійшов дуже близько до українського узбережжя.

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