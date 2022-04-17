"Нептун", затонулий корабель та літера Z: Союзмультфільм у паніці видаляє пророчий мультик 1973 року

"Нептун", затонулий корабель та літера Z: Союзмультфільм у паніці видаляє пророчий мультик 1973 року

Юзери побачили чимало фатальних збігів у мультиплікаційній картині.

У Мережі активно обговорюють радянський мультик "Скарби затонулих кораблів" 1973 року виробництва російської кіностудії "Союзмультфільм".

Річ у тім, що в мультиплікаційній картині знайшли чимало фатальних збігів. За сюжетом стрічки, троє дітей з піонерського табору шукали в морі затонулий корабель із золотом, аби допомогти хлопчику на ім'я Мвамба і дітям з його країни. На пошук діти вирушили на підводному кораблі під назвою "Нептун".

На ньому вони відшукали затонулий корабель, на судні якого був напис "Z 29": "Все зрозуміло, це фашистський есмінець. Фашистські есмінці позначали літерою Z", - каже хлопчик у мультику.

За сюжетом з корабля випливла торпеда, яку діти здали на металобрухт, а на виручені гроші купили подарунки для Мвамби та дітей його країни.

Зазначимо, що "Союзмультфільм" у паніці вже активно почав видаляти цей мультфільм з Інтернету.

Ці збіги приголомшили користувачів Мережі: "Який пророчий мультфільм, затонулий рашистський корабель... ", "Сімпсони зі своїми пророцтвами нервово курять осторонь", "Збіг? Не думаю", "А "Москву" підірвали ракети "Нептун", - пишуть юзери.

Нагадаємо, на російському крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.

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