Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Несанкціонована ціль у небі: у Повітряних силах пояснили причини нещодавньої тривоги в деяких областях

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
2666
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Несанкціонована ціль у небі: у Повітряних силах пояснили причини нещодавньої тривоги в деяких областях

Фото: скріншот із відео

Юрій Ігнат пояснив, що, навіть якщо це ворожий розвідувальний БПЛА, то по ньому можуть відпрацювати засоби ППО, зокрема, буде запущена зенітна ракета для його збиття.

У небі над Україною був зафіксований невідомий повітряний об’єкт, внаслідок чого була оголошена повітряна тривога, зокрема, у Сумській та Чернігівській областях.

Тип об’єкта наразі встановлюється.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.

"Щойно зв’язувався з нашими органами військового управління… Була помічена якась несанкціонована ціль, зараз встановлюється. І зрозуміло, що коли є ціль, яка радіолокаційно помітна, то буде увімкнено сигнал повітряної тривоги", - сказав він.

Ігнат пояснив, що, навіть якщо це ворожий розвідувальний БПЛА, то по ньому можуть відпрацювати засоби ППО, зокрема, буде запущена зенітна ракета для його збиття.

"Тому навіть, якщо це розвідувальний БПЛА, то в будь-якому разі буде тривога, бо уламки падають... Просто так тривога не вмикається", - наголосив Ігнат.

Спікер зазначив, що фахівці наразі встановлюють, що це була за несанкціонована повітряна ціль.

Нагадаємо, контррозвідники СБУ з дрона ліквідували групу окупантів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2666
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація