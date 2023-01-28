Несанкціонована ціль у небі: у Повітряних силах пояснили причини нещодавньої тривоги в деяких областях

Юрій Ігнат пояснив, що, навіть якщо це ворожий розвідувальний БПЛА, то по ньому можуть відпрацювати засоби ППО, зокрема, буде запущена зенітна ракета для його збиття.

У небі над Україною був зафіксований невідомий повітряний об’єкт, внаслідок чого була оголошена повітряна тривога, зокрема, у Сумській та Чернігівській областях.

Тип об’єкта наразі встановлюється.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.

"Щойно зв’язувався з нашими органами військового управління… Була помічена якась несанкціонована ціль, зараз встановлюється. І зрозуміло, що коли є ціль, яка радіолокаційно помітна, то буде увімкнено сигнал повітряної тривоги", - сказав він.

Ігнат пояснив, що, навіть якщо це ворожий розвідувальний БПЛА, то по ньому можуть відпрацювати засоби ППО, зокрема, буде запущена зенітна ракета для його збиття.

"Тому навіть, якщо це розвідувальний БПЛА, то в будь-якому разі буде тривога, бо уламки падають... Просто так тривога не вмикається", - наголосив Ігнат.

Спікер зазначив, що фахівці наразі встановлюють, що це була за несанкціонована повітряна ціль.

Нагадаємо, контррозвідники СБУ з дрона ліквідували групу окупантів.

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