Нещадні обстріли Херсонщини та понад сотня вибухів на Сумщині: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 7 листопада в низці областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 8 обстрілів (52 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Чернігівський райони із мінометів, АГС, зафіксовано обстріл із танку.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: зранку росіяни здійснили гранатометний обстріл Великописарівської громади. Зафіксовано 2 вибухи. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська громади.

У Середино-Будській громаді внаслідок одного з обстрілів загинула людина. Пошкоджено 2 приватних будинки, продуктовий магазин.

Запорізька область: росіяни завдали 124 удари по 22 населених пунктах області.

Окупанти вгатили по Новодарівці авіаційним снарядом, обстріляли з РСЗВ Магдалинівку, Малу Токмачку й Роботине, а також атакували 18 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Новоданилівку, Червоне, Чарівне, Малу Токмачку, Левадне, Новодарівку та Малі Щербаки.

Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина: майже два десятки снарядів за вчорашній день прилетіли до Нікополя.

Окупанти били з важкої артилерії чотири рази. Людей, на щастя, не зачепило. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда та авто.

Пізно ввечері над Синельниківським районом захисники неба збили ворожий безпілотник.

Також ввечері ворог тричі бив по Нікопольщині з важкої артилерії.

У Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Пошкоджено храм. Понівечені 7 приватних будинків, господарська споруда, 2 авто, лінія електропередач, газогони.

Під удар потрапили і Марганецька та Червоногригорівська громади. Минулося без постраждалих.

Харківщина: на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів, зокрема: Окіп Богодухівського району, Гатище, Бударки,

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні штурмові дії в околицях населених пунктів Синьківка, Іванівка, де українські захисники відбили близько 12 атак противника.

Луганщина: по Невському ворог вдарив артилерією, внаслідок чого є нові руйнування.

За добу противник здійснив 145 обстрілів (567 снарядів).

Донеччина: по населеним пунктам області росіяни здійснили 8 обстрілів. Пошкоджено 12 житлових будинків.

На Донеччині за добу: одна людина загинула.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 84 обстріли (558 снарядів), з них по м. Херсон — 8 обстрілів (27 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 29 населених пунктів області; медичний заклад у Херсоні; підприємство харчової промисловості у Херсонському районі.

Ворог вкрив артилерійським вогнем підприємство у Зеленівці Херсонської громади. Постраждали троє людей. Двох потерпілих доправили до лікарні. Наразі медики надають їм допомогу. Внаслідок обстрілу 44-річний чоловік втратив частину ноги. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. У 74-річного місцевого жителя – мінно-вибухова травма. Лікарі на місці надали допомогу 55-річному чоловікові. У нього – опіки спини 1-2 ступені.

Також росіяни з артилерії вдарили по житловому будинку у Томиній Балці Білозерської громади. Внаслідок обстрілу постраждав 61-річний чоловік. Потерпілий - у лікарні.

Всього за добу по області 6 людей дістали поранення.

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