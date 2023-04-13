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Нещадні російські обстріли: у Херсоні чоловіка вбили у парку, в області теж є загиблий та поранені

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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185
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Нещадні російські обстріли: у Херсоні чоловіка вбили у парку, в області теж є загиблий та поранені

Фото: Херсонська міська рада

Окупанти обстріляли одразу кілька громад Херсонщини.

Російські терористи у четвер, 13 квітня, нещадно обстрілюють Херсонську області. Сьогодні в регіоні уже відомо про двох загиблих. 

Про це в етері телемарафону сказав голова Херсонської ОВА Сергій Прокудін. 

Російські терористи 13 квітня обстріляли село Зміївка Херсонської області. На місці трагедії загинула одна людина, інша особа отримала травми. Через обстріл керованими авіабомбами пошкоджено школу в цьому селі. 

Також окупанти обстріляли зранку Херсон. В одному з парків у Дніпровському районі міста через це загинув чоловік. 

Ще один місцевий житель отримав травми у у селі Микільському Дар'ївської громади. 

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 13 квітня, у Херсоні пролунав вибух. Російські терористи від початку звільнення цього регіону нещадно обстрілюють Херсон та довколишні населені пункти на правому березі Дніпра, які восени під час контрнаступу звільнили ЗСУ. 

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Дата публікації
Перегляди
185
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