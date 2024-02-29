Нещадні удари по Харківщині: загинули четверо осіб (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Харківську область. За минулу добу загинули чотири людини. Серед них - 6-річна дитина.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"О 16:50 росіяни випустили авіабомби по вокзалу в смт. Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинули дівчинка 6 років та 48-річний чоловік. Мати дівчинки зазнала важких травм, їй надається меддопомога.

О 13:40 в м. Куп‘янськ внаслідок обстрілу ворожими авіабомбами зруйновано будівлю церкви, житловий будинок. Пошкоджено: кафе, 16 житлових будинків. Загинули дві людини. Отримали травми п'ятеро осіб", - написав він.

Фото: ГУ НП в Харківській області

58-річний чоловік, який загинув під час обстрілу, був пастирем церкви, повідомила пресслужба поліції Харківщини.

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